El técnico albiceleste explicó por qué no está Messi en la lista de la selección

Lionel Scaloni, entrenador interino de la selección argentina , habló hoy previo a los amistosos que jugarán el 7 y 11 de septiembre ante Guatemala y Colombia. El técnico que reemplazó a Jorge Sampaoli habló de su convocatoria, de la situación de Lionel Messi y de los "históricos" que no están.

"Ningún jugador me dijo que no quería venir. Las decisiones que tomamos fue por ver qué podemos aportar para el futuro", señaló Scaloni, quien dejó en claro que no tenía intención de hablar de "ningún nombre en particular", pero si decidió hacer una mención especial por Lionel Messi.

La "Pulga" es un caso aparte: la AFA anunció que no jugará con la Argentina, al menos, hasta fin de año. El técnico manifestó que tuvo "una charla" con él y que en función de lo que hablaron, es que decidieron no convocarlo para estos encuentros. "No hablamos de qué puede suceder a futuro. Todos sabemos lo que representa, veremos que pasa. Tengo una buena relación con él. Más adelante ya veremos", indicó.

Scaloni sostuvo que los convocados son en función de "sumar gente nueva" a la selección. "Más allá de las edades, tomamos como referencia para el llamado el momento que están atravesando en sus clubes", manifestó. "Tenemos que sumar gente nueva a esta aventura, estos son partidos amistosos, como para ponerse la camiseta", agregó.

"Importa más asentar a los nuevos jugadores que los resultados de los amistosos", remarcó. La Argentina jugará ante Guatemala y Colombia los dos próximos partidos, en los Estados Unidos.



La idea de Scaloni.

"Hay jugadores de la Sub 20 que pueden aportar a la mayor. El objetivo es el Sudamericano y lo mejor que podemos hacer es seguir entrenando. Creemos que el fútbol va camino a ser más vertical, nos gusta ese tipo de juego y eso intentamos hacer con los chicos del Sub 20. Con Pablo Aimar pensamos de la misma manera. Nosotros queremos que en estos seis partidos se vea la mayor cantidad de jugadores posibles. Estamos convencidos de que los chicos nos pueden aportar lo que da el fútbol argentino y sumarle la táctica. Hay que inculcarles que no hay nada por encima de la camiseta de la Selección, eso es lo más importante", dijo.