Tealdi y los viajes de Tabárez: "Llegado el momento habrá que tomar una decisión"

El neutral Gastón Tealdi señaló que el análisis que se hizo dentro del Ejecutivo de la AUF sobre la preocupación que existe por la edad que tiene el maestro Óscar Tabárez y los riesgos que se corren con los viajes al exterior, fue en base a "criterios generales" y siguiendo las recomendaciones que se entregaron desde el Ministerio de Salud Pública. Además, remarcó que llegado el momento, cuando se resuelva de qué forma se disputarán las Eliminatorias, habrá que "adoptar una decisión".

En sintonía con las declaraciones de Eduardo Ache y ratificando la línea informativa de Ovación, Tealdi remarcó que una cosa es ser respetuoso de la figura del maestro, "de lo que representa para la AUF, para el fútbol uruguayo y para el país", pero eso es independiente "de lo que estamos viviendo por la pandemia".

En ese sentido, en declaraciones al programa Tirando Paredes (1010 AM), el integrante del Ejecutivo explicó: "Cuando conversamos de este tipo de situaciones, que lo hicimos, lo hacemos incluso con las propias autoridades sanitarias y lo hacemos sobre criterios generalizados no personalizados. Y los contenidos generales no aplican solo sobre el maestro, aplican sobre todas las situaciones. Así, por ejemplo, quedó marcado en el protocolo que Salud Pública homologó para la Copa Libertadores, donde hay una expresa exhortación a que las delegaciones no las incluyas personas mayores de 65 años".

Tealdi fue muy claro al señalar: "No hay que afectar la actuación de la selección uruguaya, pero de alguna forma hay que preservar la saluda de las personas y preservar el interés de la AUF en cuanto a la responsabilidad que tiene. En el momento oportuno habrá que tomar una decisión y se hará sobre criterios generales y respetando lo que establezcan las autoridades sanitarias".

Para el neutral es esencial saber de qué manera se desarrollarán las Eliminatorias, pero dejó en claro que en ese instante habrá "que tomar una decisión con los cuerpos técnicos de los seleccionados".