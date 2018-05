No te vayas, capitán

Acordada la continuidad de Sebastián Fernández, uno de los goleadores del equipo y además de los que hacen tantos trascendentes, las prioridades para Nacional son dos: renovar al capitán Diego Polenta y abrochar el retorno de Gonzalo “Chori” Castro. Lo primero está complicado, pero lo segundo es algo que desde la dirigencia se ve como factible.

“Ya hablé con el jugador y le dije que quiero que siga en el club. Me pidió unos días, porque quiere tener una charla con los dirigentes de Nacional, pero no me dijo ni que va a continuar ni que no lo va a hacer”, dijo Alexander Medina ayer en el contacto semanal con los medios.

De cualquier manera, es difícil que Polenta continúe. Tiene ofertas muy jugosas desde México y si bien el entrenador destacó “su sentimiento por la institución”, también es cierto que está algo desgastado. Prueba de ello es que a comienzos de año mantuvo una reunión con la comisión directiva, a la que llegó en forma sorpresiva, para manifestarle su deseo de que lo negociaran. La diferencia respecto a entonces es que ahora, a partir del 1° de julio, será jugador libre, por lo que a Nacional no le quedaría nada de dinero. No obstante, Polenta siempre ha expresado que desea que en caso de marcharse su representante (Pablo Bentancur) consiga un trato que le permita dejarle algo de dinero a los tricolores.

La defensa no solo perdería al capitán, sino también al lateral derecho argentino Gino Peruzzi, de muy buen rendimiento. Finaliza su préstamo y retorna a Boca Juniors, ya que el club xeneize quiere recuperarlo. A ello se debe sumar la baja por todo el segundo semestre de Guzmán Corujo, ya operado de la rotura de ligamentos cruzados.

Ataque. La otra prioridad tricolor está en ataque. Gonzalo Castro manifestó hace un par de semanas que no seguirá en Málaga y que pretende regresar a Nacional para jugar sus últimos partidos -aún en vigencia- y ponerle fin a su carrera en la institución que lo vio nacer. Este gesto fue además muy bien visto por la dirigencia e incluso por el cuerpo técnico. Ya hubo contactos con el futbolista de 33 años y no habría inconvenientes desde el punto de vista económico, dado que tanto institución como futbolista tienen como prioridad su retorno.

Kevin Ramírez retorna de América de Cali.

Para el Torneo Clausura Nacional reincorporará a un futbolista en ofensiva: Kevin Ramírez. El delantero, que puede actuar tanto por la banda como de “9”, culmina su préstamo con América de Cali y si bien cuando recién llegó se transformó en un jugador importante, luego se lesionó, perdió continuidad y no volvió a ser el mismo, por lo que el club escarlata no tiene previsto hacer uso de la opción.

Viudez se mete en la oncena por el "Tata".

Jueves de movimiento táctico en Los Céspedes con vistas al partido de mañana (Estadio Centenario, 16.00) ante Liverpool y un par de confirmaciones: por un lado, que Álvaro “Tata” González, aún no está recuperado plenamente del golpe que recibió el pasado fin de semana en los primeros minutos del juego ante Cerro, por lo cual no estará desde el vamos.

La otra es que Tabaré Viudez será su reemplazante. Aún está en duda Jorge Fucile, quien ayer no tomó parte del entrenamiento. En el arco habrá rotación y atajará Luis Mejía. Probable once: Mejía; Fucile, Arismendi, Polenta, Espino; Zunino, Oliva, Sebastián Rodríguez; Viudez, Bergessio y Sebastián Fernández.