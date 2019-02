Alexis Viera volvió a caminar: “No te rindas, por más duro que sea el camino”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tres años y medio después de que los médicos le dijeran que sus probabilidades de volver a caminar eran del 1%, Alexis Viera no se rindió y sorprendió a todos.

En sus redes sociales publicó un video caminando en el patio de su casa con un emotivo mensaje: “Hace 3 años y medio me dijeron que tenía el 1% para caminar. Hoy al ver este video te digo que no te rindas, por más duro que sea el camino sigue luchando por lo que sueñas y anhelas”.

El uruguayo que vive en Colombia y que en agosto de 2015 fue baleado en un intento de robo tras salir de un cajero automático en Cali, se recupera de las graves lesiones y sigue dando muestras de grandeza.

“Sé que no es fácil, se que quieres tirar la toalla, se qué hay dolor se qué hay cansancio se que quieres todo rápido. Por más duro que sea el camino y por más obstáculos que tengas te tienes que parar y superarte a ti mismo. Ahí está el problema, nos enseñan a superar las cosas pero no nos enseñan a superarnos a sí mismo. Tú puedes, se que puedes. Dentro de ti hay un gigante que todavía no conoces qué está ahí, pero está y ese vence todo y hasta lo imposible. Ese gigante solo lo encuentras si Dios está en tu corazón”.

El video y el mensaje se volvieron virales y no paran de llegarle palabras de aliento a Alexis Viera, quien sigue desafiándose a sí mismo para recuperarse de un robo que pudo costarle la vida.