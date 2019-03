¡Cómo te extraño!

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En apenas tres minutos Racing le dio vuelta el partido a Peñarol y más allá de que un cabezazo salvador de Gastón Rodríguez le dio el empate a los 90’, el aurinegro volvió a dejar puntos en el Torneo Apertura y además, no pudo desplegar todo el fútbol que puede mostrar.

Fue el segundo encuentro en el que el equipo de Diego López no logró ganar y se alejó de la punta del certamen que lidera Fénix en solitario.



Pero más allá de eso, el aurinegro volvió a sentir la ausencia de jugadores que son piezas importantes en el esquema del “Memo”.



Por más que en algunos partidos anteriores el rendimiento fue muy bueno pese a bajas de relevancia, ayer en el Campeón del Siglo el carbonero sintió la ausencia de tres futbolistas que son parte de la columna vertebral: Fabricio Formiliano, Walter Gargano y Gabriel Fernández.



A eso hay que sumarle que Giovanni González no jugó por estar en la selección mayor y tampoco Brian Rodríguez por estar con la Sub 20, al igual que Ezequiel Busquets y Darwin Núñez.



Cambiaron los nombres, pero no el esquema. Diego López no se apartó del 4-4-2 y en el comienzo del partido Peñarol dominó, jugó mejor, lo hizo con su sello y se puso en ventaja a los 3’.



Con Cristian Rodríguez y Guzmán Pereira lanzando el juego ofensivo y con Fabián Estoyanoff y Agustín Canobbio muy activos por las bandas, el aurinegro complicaba a la zaga de un Racing que no encontraba la forma de contrarrestar el fútbol de su rival. Pero en el complemento el panorama empezó a cambiar.



Juan Tejera cambió el sistema y pasó al 4-4-2 clásico. En tres minutos, La Escuelita de Sayago dio vuelta el partido. A los 51’ Michel Araújo puso el empate con un gran cabezazo y anotó otro gol en el Campeón del Siglo, ya que había sido el autor del empate 1-1 en el Apertura 2018; y los 54’ Nicolás Sosa convirtió un golazo para el 2-1 visitante.



Y tras ese gol Peñarol empezó a extrañar a sus jugadores importantes. El equipo no tuvo muchas respuestas futbolísticas, pero sí mucho resto anímico para ir en busca del empate y ese añorado triunfo ante toda su gente.



El ingreso de Gastón Rodríguez fue importante para sumar otro hombre en la ofensiva y el 9 fue el encargado de anotar el definitivo 2-2 con un cabezazo tras un desborde y centro de Jesús Trindade.



Peñarol no es el de las primeras fechas. Diego López lo sabe y se ve reflejado en la cancha. Los rivales empezaron a tapar los circuitos de juego de un equipo que no pudo desplegar su nivel y que nuevamente sintió y mucho la ausencia de jugadores importantes que por diferentes situciones no pudieron estar a la orden. Los extraña y mucho.



Primer tiempo

Peñarol salió a hacer su juego y de entrada lo demostró porque a los 3', un gran pase de Guzmán Pereira para Luis Acevedo dejó al delantero aurinegro de cara al gol y tras eludir a Martín Rodríguez, anotó el 1-0.

Fue el mejor comienzo para el equipo de Diego López: dominaba las acciones, generaba situaciones de gol y estaba en ventaja.

Pero de a poco la producción fue disminuyendo y más allá de que Peñarol hilvanó algunas jugadas de peligro comenzando en los zagueros o en los volantes, el local no pudo aumentar la ventaja y se fue al descanso con esa mínima diferencia.

Segundo tiempo

En el complemento, el panorama cambió por completo para Peñarol. Racing lo dio vuelta en apenas 3 minutos y el aurinegro lo sufrió muchísimo.

A los 51', Michel Araújo empató el partido con un notable cabezazo tras un centro desde la izquierda y volvió a convertir un gol en el Campeón del Siglo ya que había sido el autor del tanto del 1-1 en el Torneo Clausura 2018.

Tan solo tres minutos más tarde, apareció Nicolás Sosa, quien tomó la pelota sobre la punta izquierda, encaró hacia el medio, entró al área y remató para convertir el 2-1.

Estupor en el Campeón del Siglo. Peñarol no encontraba la forma de vulnerar a una muy buena propuesta defensiva de Racing, ordenado, prolijo y sabiendo de sus limitaciones.

Pero los minutos fueron pasando y Peñarol se lo fue llevando por delante al visitante en busca de la igualdad que llegó recién a los 90 con un certero cabezazo de Gastón Rodríguez en el área tras desborde y centro de Jesús Trindade.

El aurinegro tuvo algun más como para llevarse la victoria pero no pudo conseguir ese esperado tanto y sumó su segundo encuentro sin ganar en el Torneo Apertura 2019.