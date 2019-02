Con el "Tata" a la orden

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Aunque hubiéramos ganado, teníamos que dar vuelta rápido la página lo mismo. Hoy ya teniamos que venir con otro chip y con la cabeza fresca", dijo el técnico de Defensor Sporting, Jorge Da Silva, apenas terminada la práctica que se llevó a cabo en la tarde de este lunes en el estadio Franzini. Es los violetas tuvieron que dejar rápidamente atrás la bronca por el partido que perdieron frente a Peñarol en los descuentos para ponerse a pensar en Atlético Mineiro.



En la práctica los que fueron de la partida ante Peñarol realizaron un regenerativo y el resto fútbol en espacios reducidos en mitad de cancha. En este último movimiento participaron varios de los futbolistas que fueron reservados por el entrenador, entre ellos el "Chino" Álvaro Navarro y Pablo López.



Otro que entrenó con normalidad fue el "Tata" Álvaro González quien se ha recuperado de su lesión en el gemelo. El estudio que le realizaron dio normal y según dijo Da Silva va a estar a la orden para enfrentar a Atlético Mineiro. Esto puede significar esperar en el banco o salir de titular.



"Aún no tengo el equipo definido, pero seguramente la mayoría de los que no jugaron van a estar. Hay que ver con qué sistema vamos a arrancar", dijo el "Polilla", quien tiene muy estudiado a Mineiro, que el fin de semana jugó con un equipo alternativo y venció 2 a 0 a Tupi por el estadual.



Esta tarde los violetas vuelven a entrenar en su cancha y luego quedarán concentrados a la espera del partido del miércoles. Los visitantes no reconocerán el Franzini que ya conocen porque ahí jugaron con Danubio.