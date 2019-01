"Tata" Martino fue presentado en su tercera selección

"Lo fundamental es la capacidad, la técnica individual, y las del mexicano están fuera de toda discusión. Somos optimistas en cuanto al volumen de futbolistas para este proceso", dijo Martino en su presentación como seleccionador de México.



En una conferencia de prensa en la que se puso por primera vez la chamarra del equipo nacional, el técnico dijo que la de México es una de las selecciones que más evolucionó en los últimos 20 años y que su ingreso de manera sistemática en octavos de final de las Copas del Mundo marca el proceso.



"Lo primero que debería preocuparme es armar un equipo con una idea clara de juego, una idea que el hincha entienda. Después los resultados empiezan a ser consecuencia de una forma de jugar", apuntó.

Martino llega al Tri con historial como manejador de Argentina, a la que llevó a dos finales de Copa América, y de Paraguay, a la que colocó en una final del torneo continental y en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica, además de que a nivel de clubes ganó con el Barcelona una Supercopa de España.



"Me he preparado para afrontar el reto con madurez, y ahora creo estar mentalmente más preparado para este tipo de trabajo", dijo al referirse a sus experiencias anteriores como entrenador, la más reciente al frente del Atlanta United con el que ganó el título de la MLS en la pasada temporada.



México lleva una seguidilla de siete Mundiales eliminado en los octavos de final. Martino reconoció el interés en el país por saber si los va a llevar al quinto partido, pero no se comprometió a meter al equipo entre los ocho mejores en Catar 2022 porque, según señaló, eso depende de muchos factores.

"A veces los resultados hasta por obras de la casualidad se dan. Me interesa mostrar una idea de juego y si logramos eso, el objetivo puede estar mas cerca. Hay factores que determinan si lo puedes lograr o no", agregó.



Sobre la tendencia de México a mostrar mejor rendimiento contra los mejores equipos del mundo y bajar el nivel ante otros alejados del ránking de la FIFA, dijo que su objetivo es lograr una estabilidad.



"Hay dos situaciones: una puede ser exceso de confianza y otra de responsabilidad. Cuando juegas contra Alemania, Argentina o España la responsabilidad es de ellos. Pretendemos tener una selección que pueda jugar de la misma manera con las mayores potencias y los demás y en cualquier circunstancia y torneo", concluyó.



El entrenador debutará al frente de México el 22 de marzo en un amistoso contra Chile y cuatro días después enfrentará a Paraguay, en dos encuentros en Estados Unidos.