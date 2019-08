El "Tata" González y Grosmüller: dos que le ponen el hombro al equipo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Jugamos cinco fechas sin lateral izquierdo"

Carlos Grosmüller es siempre el último en abandonar el vestuario después de las prácticas. “No es que demore en bañarme, es lo previo, el tomar mate y charlar con los compañeros”, dijo el volante y le hincó el diente al tema que más sorprende: que Danubio no haya podido ganar en lo que va del Intermedio.



“Los más extrañados somos nosotros. Los que no lo podemos creer somos nosotros. Más después del buen Apertura que hicimos, sacando puntos que no estaban en los planes. Pero el tema no es sólo deportivo, es todo lo que pasa en el club. Danubio no está pasando por un buen momento y se está reflejando en la cancha. En el Apertura se disimuló por los buenos resultados. Ellos sostenían todo. En el Apertura el club estaba igual o peor que ahora, pero se hablaba de los resultados. Hoy, en cambio, con la mala racha deportiva todo se agrava. El club está pasando por un momento que no es nada bueno. Y si bien nosotros somos conscientes que no estamos jugando al nivel que podemos y que queremos y estamos muy dolidos, esto era algo que podía pasar. Yo lo sabía. A principio de año lo hablé con el presidente y se lo dije; que ojalá no pasara, pero que si sucedía una racha negativa porque se estaba apostando mucho a los pibes, había que estar preparados y tener apoyo”, explicó “Maravilla”. Y puso ejemplos.

“Se nos fueron jugadores y no había dinero para contratar. Eso fue lo peor. Jugamos cinco fechas sin lateral izquierdo. Se fue Lea (Leandro Sosa) y no teníamos lateral izquierdo, hasta que en la última apareció Matías (Faber) que hizo su debut en Primera y tuvieron que hacerle el contrato de apuro. Es dar mucha ventaja. Demasiada. La gente quiere ganar y está bien, todos queremos ganar, pero no se da cuenta del resto. Recién ahora se pudo contratar un lateral con el dinero que entró por Tomás (Chacón). Y vino Mauricio (Victorino). Es bueno porque el plantel va a ser más competitivo y se va a generar esa competencia sana que siempre es necesaria, porque si no te descansás y eso lleva a malos rendimientos. Ahora el técnico tiene más opciones para elegir”.

En la franja Ancheta será de la partida en el lateral El técnico Marcelo Méndez definirá hoy la oncena para el partido con Defensor Sporting. Emiliano Ancheta, que se había lesionado en los Juegos Panamericanos se recuperó y jugará el clásico. Ayer llegó el lateral izquierdo argentino Nicolás Pantaleone.

El volante sabe que nada mejor que el partido del domingo ante Defensor Sporting para terminar con la mala racha. “Este partido lo empezamos a jugar hace dos semanas, porque cuando tenés estas rachas negativas esta clase de partidos viene bien. Creo que vamos a llegar de buena forma y ojalá podamos ganar. Vamos a enfrentar a un rival que está en la misma situación que nosotros. Se encuentra en un proceso de cambio, con muchos juveniles al igual que nosotros. Los resultados no los están acompañando, pero supongo que apostaron a un proceso a largo plazo, como nosotros. Y están haciendo jugar a chiquilines que seguramente en un campeonato le van a dar buenos resultados. Como nos van a dar nosotros. Pero hay que ser pacientes. La gente no entiende estos procesos y quiere ganar todos los domingos. Y no se dan cuenta de lo positivo, que es que estamos jugando con la mayoría de futbolistas del club”.

Tata. Álvaro González ha recuperado su nivel en Defensor Sporting. Foto: archivo El País.

"Es una linda oportunidad para enderezar el barco"

El “Tata” Álvaro González es lo opuesto a Grosmüller; al menos ayer se fue rápidamente del Franzini. Es que estaba invitado a ser jurado de las actividades de los niños en un colegio que estaba de aniversario. Pero ambos tienen cosas en común: se criaron en sus respectivos clubes y hoy son referentes en medio de muchos juveniles.



“Es un clásico que se nos inculca desde juveniles. Defensor Sporting y Danubio son clubes que aportan mucho en la formación del fútbol uruguayo. Recuerdo en formativas ir a jugar al Ingeniero Del Campo y era el partido más duro del campeonato. Y las selecciones juveniles de Uruguay eran en un 80% jugadores de Danubio y Defensor Sporting. Se fue generando ese enfrentamiento y luego siguió en Primera División. Es un partido que se siente mucho por las instituciones, por las hinchadas y por nosotros los jugadores. Más en esta oportunidad por el momento, que no es bueno para ninguno de los dos y necesitamos sumar de a tres y regalarle a la gente ganar un partido especial. Es una linda oportunidad para enderezar el barco”.

Los dos clubes han apostado más que nunca a los juveniles de la casa. “A nosotros se nos han ido algunos de los futbolistas grandes y otros están lesionados, como el ‘Chino’ Navarro y el ‘Guille’ Reyes. Tenemos un plantel muy joven y ellos también. Nosotros intentamos trasmitirle tranquilidad a los jóvenes para que jueguen a lo que saben. Hay que trasmitirles calma, sobre todo cuando los resultados no se dan”, afirmó el “Tata”, que ha recuperado su nivel y forma con Martín Rabuñal, una muy buena dupla en la mitad de la cancha.

“Hace tiempo no me sentía tan bien. Por mis características y mi forma de jugar, necesito estar bien físicamente. Necesito ese respaldo y hoy lo siento. Corro mucho la cancha y el físico me responde como quiero. Eso me da tranquilidad a la hora de jugar y se nota en los rendimientos. Mis últimos seis meses en Nacional me hicieron mucho daño desde lo físico y deportivo y en lo anímico. Por suerte eso quedó atrás. El semestre pasado lo sufrí, me costó volver a la competencia, pero hoy me he vuelto a sentir muy cómodo en la cancha. Puedo tener despliegue y rendirle al club porque a eso vine, no sólo a aportarle mi experiencia, sino a rendirle adentro de la cancha”, afirmó quien no podía volver a encontrarse consigo mismo en un mejor lugar que Defensor Sporting.

En el Parque Rodó Rabuñal fue habilitado y jugará Ignacio Risso aún no ha confirmado la oncena. Pero Martín Rabuñal, que en principio había recibido dos partidos de suspensión, fue habilitado y jugará. Otro que regresa ya recuperado de la lesión en el tobillo es Mauricio Gómez.

En el último clásico, el del Apertura (empate 1 a 1 en Jardines), el “Tata” ingresó. Esta vez será titular. “Me imagino un partido parejo, al menos en lo previo. Es difícil que haya favoritismo para uno u otro. Hay que tratar de golpear primero, porque nos está pasando que cuesta salir de los cachetazos. Si pudiéramos ponernos en ventaja sería ideal para que el equipo se sienta más tranquilo. Eso pasa cuando los resultados no se dan y hay muchos juveniles, aunque contra Peñarol y Nacional demostramos que tenemos rebeldía y los dimos vuelta. Pero tomar la iniciativa sería muy bueno para luego poder manejar el partido”, culminó.