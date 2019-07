Esta tarde habrá grito de campeón en el Parque Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando falten pocos minutos para las 17 horas y Nadia Fuques marque el final del partido, en el Gran Parque Central se escuchará un solo grito: ¡dale campeón!

El mismo puede ser tricolor o tal vez aurinegro, pero lo cierto es que sí o sí saldrá hoy de las gargantas de las chicas y de los hinchas que lleguen al escenario tricolor, porque se define el Torneo Apertura del fútbol femenino.

En cierta manera, la ventaja la tiene Nacional ya que a las dirigidas por Diego Testas les sirve dos resultados para levantar el trofeo: el triunfo y el empate. Por su parte, Peñarol debería ganar para quedarse con el título. En este momento, el elenco tricolor lidera el certamen con 22 puntos, mientras que las aurinegras se ubican en la segunda posición con 21 unidades. El juego, que iniciará a las 15 y que tendrá el arbitraje de Nadia Fuques, corresponde a la última fecha del primer torneo corto del año.

Luego de un largo parate, la actividad se retoma con esta última fecha que incluye un clásico decisivo e histórico porque será el primero en el Gran Parque Central y con público general.

Cabe aclarar que este tipo de juegos suelen realizarse con listas restringidas de participantes y que suelen estar asociadas a los familiares y amigos de las jugadores, pero esta vez la situación es distinta. Las entradas se pusieron a la venta en RedPagos y fueron colocadas 2000 por sector teniendo en cuenta que los hinchas de Peñarol deberán ir a la tribuna Héctor Scarone y los de Nacional lo harán a la Abdón Porte.

Los hinchas tendrán la posibilidad de observar un encuentro distinto, pero con mucho atractivo atrás. Pasan los años y el fútbol femenino sigue ganando protagonismo y en ese camino se encuentra Uruguay y que los dos equipos más grandes disputen un juego de esta magnitud y en estas condiciones marcará un hito dentro del deporte.

Por estos detalles y porque hay mucho en juego, este partido no será uno más para las chicas tricolores y aurinegras que vivirán una jornada inolvidable.

Mañana se jugarán los clásicos de las juveniles.

Así como Nacional y Peñarol se verán las caras en la Primera División, también lo harán en dos categorías de juveniles. Ambos duelos serán mañana, se disputarán en el césped sintético del Complejo de Rentistas y todavía con la modalidad de las listas, pudiendo ingresar 400 personas por institución.

En el juego de Sub 16 se cruzarán dos equipos que están en la parte de la tabla, pero donde los tricolores sacan ventaja ya que son líderes con 25 puntos, mientras que Peñarol se ubica cuarto con 18 unidades. Por su parte, en Sub 19 la historia es distinta porque aunque Nacional no lidera el torneo está como escolta de Liverpool con 24 puntos y a uno de las chicas negriazules, mientras que las aurinegras están octavas con 15 unidades.