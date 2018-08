Tapia busca un DT: "Preguntamos por Guardiola pero era muy difícil"

No se advierte una resolución inmediata para conocer quién será el entrenador definitivo de la selección argentina. Se especula, se sacan conclusiones y se escuchan negativas. Claudio Tapia , el presidente de la AFA , trató de poner un poco de claridad acerca de cómo piensan darle forma al próximo proyecto de selección: "Preguntamos por Guardiola pero era muy difícil. Para diciembre tendremos al DT que conduzca al nuevo proyecto de las selecciones. Vale la pena tomarse el tiempo necesario. Si pensamos seriamente en la refundación de la selección, tenemos que arrancar de cero. Y esto nos va a llevar un tiempo, no podemos enfocarnos sólo en ganar la Copa América".

En la charla con el programa Líbero, de TyC Sports, el presidente explicó qué estilo de entrenadores le gustan (Pochettino, Simeone y Gallardo ), aunque no haya podido contratar a ninguno de ellos. Además habló sobre la salida de Jorge Sampaoli : "No me arrepiento de haber contratado a Sampaoli; cuando lo fuimos a buscar no lo discutía nadie y hoy, con el diario del lunes, es muy fácil caerle a él con la responsabilidad. Fuimos a buscar la identidad que tienen sus equipos y en Argentina no lo pudimos ver".



Otras frases de Tapia



- "Me gustaría escuchar la opinión de Menotti, de Bilardo, de Basile, de Martino, de Bielsa, de Bauza, de muchos, para ver qué tenemos que corregir para el futuro. También, escuchar a jugadores históricos. Este proyecto tiene que tener la mejor elección, pero de todos".

- "Hay muchos técnicos que pueden dirigir la selección, no hay que agotarlo en uno solo. Me gusta Pochettino, pero también Simeone y Gallardo son buenos técnicos. No queremos que sea una urgencia, porque las urgencias terminan mal".

- "Tenemos que replantearnos todo, esta transición nos permitirá curar las heridas de Sampaoli. Hay que estar convencidos para ver qué es lo que queremos para no volver a equivocarnos".

- "Scaloni es un chico con mucha personalidad y capacidad. Sé de sus planteamientos tácticos. Es un DT ya recibido y auspicioso; tanto él como Aimar son del riñón de la selección. Saben lo que es vestir la camiseta argentina. Interpretamos que Scaloni puede estar a la altura de las circunstancias, fue ayudante de Sampaoli en Sevilla".

- "Tenemos que armar un proyecto para poder seducirlos y que no sea una urgencia"

- "Estuvimos hablando hoy con Juan Sebastián Verón, ya viene trabajando en juveniles, ya es parte del proyecto"

- "Se cometió un error en decir que era la selección de Messi".

- "Messi es un ser humano; creo que es un error tirarle toda la responsabilidad a él; puede sacar la diferencia, pero es uno más. El fútbol es un juego de equipo. No hay un jugador solo que gane el Mundial. Si seguimos pensamos de esa manera, estamos mal".

- "Hay que dejar tranquilo a Messi, nosotros pensábamos que podía salvarnos y es un error. No puede volver a pasar. Apostamos a un proyecto y a un futuro para volver a ser protagonistas. Pero haciendo las cosas bien".