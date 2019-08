Con tanta diferencia resultó imposible que Nacional eliminara a Inter

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En ningún momento del partido pareció estar en riesgo la clasificación de Inter a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2019. Ni siquiera en el segundo tiempo, cuando todavía la diferencia era de un gol, Nacional pudo tirarle el equipo arriba y generar peligro. Fue derrota 2-0 del tricolor en tierras brasileñas y el fin del camino en el certamen continental en octavos de final.

Nacional quedó eliminado dejando una imagen que dista mucho de la que había dejado siete días atrás en el GPC, donde le jugó un partido parejo a los gaúchos e incluso hasta quizás mereció ganar. Las diferencias en el Beira Río fueron abismales desde todo punto de vista y refleja nuevamente lo lejos que está el fútbol uruguayo de ser competitivo a este nivel.

Inter buscó en todo momento darle ritmo al juego y los tricolores nunca se sintieron cómodos. Incluso ya perdiendo 1-0, los albos no se apuraban en reponer el balón. El equipo local fue ampliamente superior, generando espacios en ataque, realizando transiciones rápidas de defensa a ataque y haciendo circular el balón.

Los tricolores realizaban el retroceso con lentitud. Además, Nacional cometió errores que en esta etapa de Copa no se pueden cometer. Como en el gol de Moledo (16') cuando se llega a un córner porque la retaguardia se durmió en una pelota larga; D'Alessandro lo lanzó rápido y Moledo se anticipó a la floja marca de Carvalho.

Todo lo que se había hablado en la previa, de no recibir un gol en los primeros minutos, se desvaneció muy rápido.

Patrick pudo aumentar la diferencia en un mano a mano con Mejía donde el panameño estuvo muy rápido de piernas para evitar el segundo tanto local. Dos minutos después Nico López anotaba pero el gol fue anulado por posición adelantada al igual que otro gol invalidado en la hora.

Nacional no solo no encontraba la manera de generar riesgo, sino que tampoco defendía bien y estaba más cerca el segundo de Inter. Neves no encontraba un destinatario, Lorenzetti estuvo bien marcado mientras que Ramírez y Zunino no pudieron desequilibrar nunca. Para Bergessio fue casi imposible recibir una pelota.

Mejía le volvió a tapar un gol al "Diente" y a los 39' Ramírez tuvo la chance más cercana de gol para la visita, pero su volea se fue lejos y por arriba.

Lejos de inquietar, Nacional sufrió el segundo tiempo, donde en innumerables contragolpes Inter pudo marcar el segundo mucho antes que cuando llegó el gol de Guerrero, ya sobre la hora.

Tras realizar una buena primera fase, Nacional queda por el camino otra vez en una instancia que no le cae bien, como los octavos de final, la que más ha sufrido en los últimos años.