Talvi generó un nuevo cara a cara entre Barrera y Decurnex

El sorteo de la Conmebol los había cruzado. Jorge Barrera y José Decurnex compartieron en Paraguay una conversación, pero esta vez fue la invitación de Ernesto Talvi quien los unió. Tras la reunión, los tres realizaron una conferencia de prensa en la que contaron su parecer.

“Hemos pedido al presidente Nacional, José Decurnex, y al presidente de Peñarol, Jorge Barrera, de reunirnos en la sede de Ciudadanos porque para Ciudadanos el fútbol va a jugar un rol central si nos toca el honor de gobernar. Creemos que el fútbol es un gran integrador, es un generador de cultura, de valores, de juego en equipo, donde el que está en frente es un colega, no es un enemigo”, expresó Talvi en conferencia de prensa luego de la reunión que tuvieron las tres partes.

Por su parte, Decurnex, titular tricolor afirmó: "Quiero agradecerle a Ernesto (Talvi) y felicitarlo por la iniciativa. El fútbol esta en un momento complejo en un momento de cambio. Con el estatuto y también en otros aspectos. Es importante que actores políticos entiendan el contexto. Sobre todo en la transmisión de valores y en acercar a la familia y a los chicos al mundo del deporte porque el fútbol es el reflejo de la sociedad. Con Jorge (Barrera) le dijimos que estamos a la orden y podemos seguir debatiendo".

Mientras que Barrera afirmó: "Con Nacional nos dividen los colores, la pasión y 90 minutos dentro de la cancha, pero hemos sido firmes que hay temas institucionales a definir en conjunto y si lo queremos para el fútbol, cómo no lo vamos a querer para quien tiene una posición pública. Lo que peor le pasó al país fue cuando existió la confrontación en lo privado y lo estatal y con José (Decurnex) hemos hablado en Paraguay. Lo importante es resolver los temas, no adjudicarnos ni paternidades ni situaciones de folklore. Hoy Ernesto (Talvi) nos invita a una reunión que agradecemos y la sociedad tiene que tener las cosas claras. En la medida que se genere un espacio de diálogo y una agenda institucional, me parece que el uruguayo está esperando que nos pongamos de acuerdo".