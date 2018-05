Un talentoso en apuros

En horas de reflexiones, de repasar imágenes de rendimientos pasados, de realizar repetidas pruebas que puedan entregar las mayores garantías, surge la obligación de fijar prioridades.

Se ha llegado a un punto en el que se deben tomar decisiones basadas en experiencias, en hechos comprobados y en realidades. Es así, y Óscar Tabárez no podrá escapar a esa dura misión que tiene como entrenador de la Celeste de marcar destinos deportivos.

No es sencillo bajar a tres futbolistas del actual plantel, mucho más cuando no admite discusión que los 26 elegidos entregaron todo de ellos para estar en el Complejo Celeste. Sin embargo eso ocurrirá y lo que se trata de desentrañar es qué puede terminar sucediendo, cuáles serán los tres muchachos que no irán a Rusia 2018.

Parece bien lógico aceptar que la depuración debería llegar por la franja más amplia de futbolistas preconvocados: el mediocampo. Allí hay hoy doce jugadores y hasta ahora en los ciclos anteriores (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) el maestro optó por llevar ocho centrocampistas.

Lo que también parece bastante racional es concluir que hay un jugador que ha perdido, a pasos agigantados, un terreno que se había ganado en base a su indiscutible sello de calidad y categoría.

La lesión que lo alejó de las canchas en España y que le impidió asistir a la China Cup terminaron convirtiéndose en un gran enemigo para los anhelos de Federico Valverde de ser mundialista con el combinado mayor. Además de los rendimientos altos que tuvieron Matías Vecino y Rodrigo Bentancur, Valverde siguió retrocediendo casilleros en la consideración deportiva por el crecimiento de Lucas Torreira y el destaque en Italia y en la Celeste de Diego Laxalt.

A ello, es imposible no sumar los nombres de Nahitan Nández y Giorgian De Arrascaeta como candidatos de fierro como para iniciar su campaña en Rusia 2018 como titulares con Uruguay.

De esa manera, al “Pajarito” ya lo superan seis compañeros, pero la lista no se corta allí, lo que agrava más el panorama. Es bien simple: si la decisión termina basándose en minutos de competencia en sus distintas ligas, el exfutbolista de Peñarol también está por detrás de Carlos Sánchez y hasta de Jonathan Urretaviscaya, quienes tuvieron continuidad en los Rayados de Monterrey.

Ni que hablar que un histórico como Cristian Rodríguez y con papel de protagonista tanto en la selección como en Peñarol también le gana la pulseada al actual jugador del Deportivo La Coruña.

Esto refleja que, por más que Tabárez en las últimas horas ha ido rotando pieza tras pieza, ensayando con todos los mediocampistas para tratar de despejar las dudas que se le pueden presentar, Valverde es un talentoso que está en apuros. Así que, de un titular casi cantado por lo que hizo cuando debutó ante Paraguay por las Eliminatorias podría pasar a quedar fuera del Mundial.

Aquel debut.

Después de salvar su estreno en la Celeste mayor con rotundo éxito, Óscar Tabárez dijo de Valverde: “Tiene para muchos años en la selección. Lo puse convencidísimo. Era el partido para ponerlo” y agregó: “me respondió e hizo que no me equivocara. El fútbol es muy cruel y los resultados ponen una sonrisa”.