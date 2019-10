El talento de Federico Valverde se ganó las portadas de Marca y AS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Llega para quedarse", reza el título de portada de diario Marca. "Rodrygo y Valrverde vuelan", asegura diario As. Los dos periódicos deportivos más importantes de Madrid se rindieron ante la calidad de "Pajarito". Incluso algunas horas antes también se había señalado con contundencia, para demostrar que el mediocampista uruguayo ya había explotado, que el Madrid tenía "menudo Pájaro".

Marca comunicó que definitivamente Valverde dejó su carta de presentación "en la Champions en Estambul, la ciudad a la que sueña volver en mayo para jugar la final, algo que queda lejos, pero que viéndole jugar seguramente no le asusta".

Sentenció, además, que el joven jugador uruguayo "está siendo seguramente la mejor noticia del Madrid en este tramo de la temporada". Y opinó que "en Turquía fue más allá de lo que ya mostró en el Metropolitano y confirmó contra el Granada. Siete recuperaciones aunque 11 pérdidas, 44 pases, 35 buenos, y una presencia y un despliegue físico de los que no recogen las estadísticas. Ocupa mucho campo cuando defiende y es vertical, rápido e indetectable en las transiciones. Lo agradecen los delanteros y los defensas, los primeros asistidos, los segundos protegidos por el uruguayo".

As, en tanto, colocó a Valverde en un pedestal, aunque en este caso no lo hizo de manera solitaria. Para el diario si el Real Madrid salió vivo y reforzado de su visita a Estambul fue en parte por dos jugadores. "Rodrygo y Valverde, los brotes verdes del equipo blanco no sólo para rascar algo este curso; también para construir en torno a ellos (y otros) el Madrid del futuro".

En el caso de "Pajarito" recordó que "Zidane ya dio muestras de su predilección por el uruguayo en los once partidos que dirigió el curso pasado: le dio minutos en siete de ellos y la titularidad en cinco de los últimos ocho. Esa sensación se confirma esta temporada, pues el charrúa ha sido parte del equipo inicial en dos de los tres partidos más importantes, ante Atlético y Galatasaray".

Y agregó lo que Zidane aprecia tanto de Valverde: despliegue. "Es un jugador moderno, tiene un recorrido impresionante, siempre avanza, en ataque y en defensa", resume el técnico sobre el uruguayo, al que le pide más atrevimiento de cara al arco. Valverde toma nota: en Estambul remató dos veces, una entre palos; en el resto del curso llevaba sólo tres tiros en total, uno a puerta".