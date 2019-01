Talento emergente: celestes con pasado en la selección Sub 20

Con la ilusión de volver a levantar el trofeo. Así encara Uruguay este Sudamericano Sub 20 que se disputará en Chile y que comenzará mañana para los dirigidos por Fabián Coito.



Este dato parece relevante teniendo en cuenta que hace 38 años que la Celeste no logra un bicampeonato en esa categoría y esa última ocasión de hecho fue gracias a un tetracampeonato entre 1975 y 1981.



Tomando como referencia esas consagraciones celestes es bueno repasar a las grandes figuras que tuvo Uruguay en la Sub 20 y que años más tarde brillaron tanto en la selección mayor como también a nivel de clubes.

Más allá de los siete jugadores destacados en esta nota, hay muchos nombres que también se podrían agregar a esta lista tales como: Darío Pereira, Rodolfo Rodríguez, Ruben Paz, Venancio Ramos, Ildo Maneiro, Jorge “Polilla” Da Silva, Carlos Aguilera, Fernando Muslera, entre otros.



Es que Uruguay ha tenido grandes camadas de futbolistas que poco tiempo después brillaron internacionalmente. La prueba también está en la última Sub 20 donde jugadores como Marcelo Saracchi, Rodrigo Bentancur, Nicolás de la Cruz o Rodrigo Amaral hoy están jugando en el Leipzig, Juventus, River Plate o Nacional.

El hecho de la importancia que se le ha dado siempre a las categorías inferiores permitió que hoy Uruguay no sea la selección con más títulos en Sub 20 (porque lidera Brasil con 11), pero sí ser la escolta con 8 trofeos obtenidos.



Muchos de los jugadores que hoy integran este plantel también están llamados a hacer grandes cosas y parte de su presente lo demuestra. Muchos jugando en Europa y otro tanto jugando en la Primera División de nuestro fútbol, lo que sin duda ilusiona y abre una puerta para que repitan el camino que tomaron estos destacados.



1964

Ladislao Mazurkiewicz



El arquero más reconocido de la historia del fútbol uruguayo fue campeón del Sudamericano Sub 20. Tuvo una gran trayectoria donde fue campeón de América y del Mundo con Peñarol y campeón de América con Uruguay. En la despedida de Lev Yashin lo suplantó “heredando” el lugar del mítico arquero ruso.



1977 Hugo De León

Fue parte del plantel que consiguió el segundo título del tetracampeonato en esta categoría. Ídolo en Nacional con el que fue campeón de América y el Mundo. A su vez dejó un legado más allá del territorio uruguayo, ya que quedó en la historia del Gremio de Brasil.



1981 Enzo Francescoli

Cerró el tetracampeonato de la Sub 20. Se destacó tanto en Uruguay como en el fútbol argentino, donde fue campeón de América y el mundo con River. Además en la selección mayor tuvo un gran rendimiento. Obtuvo tres Copas Américas, dos de ellas en el exterior y una en Uruguay.



1985-1985 Ruben Sosa

El único de esta lista que disputó dos torneos, pero no pudo ganar ninguno de los dos. Luego de la Sub 20 ganó dos Copa América y la rompió en Nacional y el Inter de Italia.

1999 Diego Forlán

Dilatada carrera en Europa y ganador del premio a Mejor Jugador del Mundial 2010. Reconocido en todo el mundo y ganador de la Copa América de 2011. Durante mucho tiempo fue el máximo goleador de la selección mayor a la que ascendió rápidamente tras su pasaje por la selección Sub 20.

2005 Diego Godín

Capitán en la selección y en un grande de Europa como el Atlético Madrid. En el equipo colchonero es el segundo jugador con más títulos en la historia y además formó parte del plantel de Uruguay que ganó la Copa América en 2011. Ocho meses después del Sub 20 debutó en la mayor.

2007 Edinson Cavani

Uno de los goleadores históricos de la selección uruguaya. Ganó la Copa América 2011 y se destacó mucho a nivel de clubes con el Napoli y PSG. Jugó con Suárez en el Mundial de la categoría, pero el “Pistolero” no fue prestado al Sudamericano. Uno de los destacados que dejó la Sub 20.