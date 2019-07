Tacuarembó lo empató en los descuentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Empates: Tacuarembó y Bella Vista igualaron el sábado en un punto que poco le sirvió a ambos, mientras que en un partido discreto ayer se fueron con una unidad cada uno Torque y Central Español.



Discreto: el empate entre Torque y Central Español. Foto: Francisco Flores / El País

Cuando estamos llegando a la recta final de la primera rueda del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional, Bella Vista y Tacuarembó se enfrentaban en el Parque Nasazzi, con el claro objetivo de ambos de lograr las tres unidades en disputa.



El martes pasado los “papales” habían obtenido su primera victoria en el torneo y llegaban esperanzados en sumar otro éxito, mientras que los “rojos del norte” llegaban a la cita con dos derrotas consecutivas y la imperiosa necesidad de obtener unidades.



El comienzo del partido correspondió a la visita con un interesante trabajo de Nicolás Pintado y Leandro Elizeche en la mitad del campo y el gran despliegue de Ignacio San Martin en ofensiva que llegaba con mucho peligro sobre la última zona del equipo auriblanco.



Sin embargo y pasado esos primeros minutos, Bella Vista se adueñó de la mitad de la cancha, especialmente del juego aéreo en propuestas de pelota quieta donde Roque Damián incursionaba constantemente en el área rival y por muy poco no lograba abrir el tanteador.



Pablo Castro contagiaba a sus compañeros con un gran trabajo no sólo de recuperación sino también de habilitación y pases filtrados entre líneas que no pudieron ser aprovechados en esa primera mitad por Rodrigo Gómez y Pablo Lemos.

Tacuarembó y Bella Vista empataron el sábado. Foto: Marcelo Bonjour

En el inicio del segundo período, Tacuarembó sorprendió ahogando a Bella Vista en su propio terreno, no dejándolo pensar y lanzándose en ofensiva con interesantes minutos de Nicolás Pintado y Eduardo Palacios.



El chileno Nicolás Solabarrieta con gran movilidad en todo el frente del ataque tuvo la primera aproximación al arco con un disparo que pasó muy cerca del palo izquierdo defendido por Sebastián Medina.



Pero nuevamente como un calco del primer tiempo, los “papales” adelantaron sus líneas y comenzaron a transitar con mayor velocidad el terreno de juego y aprovechando las subida de Emanuel Cuello por derecha, llegó a los 83 minutos el gol de Rodrigo Gómez que ganó en el área rival y dejó sin defensa a Jonathan Deniz.



El partido se moría, se jugaba tiempo adicional, cuando el brasileño Douglas Jardel picó como un puntero izquierdo y su centro medido al área fue extraordinariamente recepcionado por Baltasar Silva que con golpe de cabeza marcó la igualdad definitiva.



El empate final premia la insistencia de Tacuarembó, frente a un Bella Vista que fue levemente superior en el contexto general del partido.



Líderes:

Los “bichos colorados” sorprendieron a Atenas y en su visita a San Carlos, no sólo que se llevaron la victoria sino que además quedaron como uno de los punteros del torneo. A los 37 minutos Carlos Nagüel de tiro penal adelantaba a los locales. Sin embargo un minuto después y también a través de la pena máxima, Héctor Acuña igualaba las cifras. A falta de siete minutos, un tiro libre de larga distancia ejecutado por Matias Abisab, le daba la victoria a los dirigidos por Alejandro Cappuccio.



En el Campus, Deportivo Maldonado no pudo con Villa Española y apenas pudo igualar 1 a 1, en un partido que se le hizo cuesta arriba y que sobre el final con diez futbolistas, Nicolás Suárez logró el empate que lo mantuvo en la punta, ahora compartida con Rentistas.