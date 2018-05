Tacharon a uno de la lista: Gustavo Alfaro no corre

Uno menos. O mejor dicho, un nombre eliminado de la lista de candidatos y no por culpa de los gustos o diálogos que se pudieron entablar para ver si había sintonía entre lo que se busca y lo que proponía el candidato.



Gustavo Alfaro quedó descartado en la lista de candidatos para convertirse en entrenador de Peñarol porque, según lo informó Tirando Paredes (1010 AM) el técnico cumplirá funciones de analista deportivo durante el desarrollo de la Copa del Mundo.



Este hecho, en consecuencia, hace que el técnico argentino no esté disponible hasta la culminación del Mundial (15 de julio). Argumento más que contundente para descartarlo de plano.