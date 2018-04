Tacconi: "Si hubiese sido Buffon le habría partido la cara al árbitro"

El exfutbolista de la Juventus no se anduvo con chiquitas en las declaraciones a RMC Sport Network. Stefano Tacconi, al referirse al polémico desenlace de Real Madrid-Juventus fue contundente: “Si yo hubiese sido Buffon, sabiendo que ya me retiraba, le habría partido la cara al árbitro. Habría sido el gran final de una carrera estupenda".



Tacconi siguió hablando del controvertido penal señalado por Michael Oliver. "No puedes pitar un penal así en el minuto 95, no puedes hacerlo, psicológicamente todos sufren una gran tensión”.



Luego, como hizo ayer el presidente Agnelli, Tacconi atacó a Pierluigi Collina, excolegiado y el encargado de la UEFA de designar los árbitros. “Actuó con mala fe cuando designó este árbitro, como hizo en Perugia contra la Juventus. Se tiene que cambiar al designador arbitral cada dos o tres años”, dijo.



Sobre el resto de la temporada, Tacconi dijo: “Ahora la Juve estará más concentrada que nunca y nadie podrá con ellos en Italia. Van a ganar Scudetto y Copa italiana”.