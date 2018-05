Tabárez no utilizará todos los cupos que permite la FIFA

Siguiendo los criterios de conducción manejados hasta la fecha, el cuerpo técnico de la selección uruguaya, que encabeza Óscar Tabárez, no aprovechará todos los cupos que permite llenar la FIFA en el armado del grupo inicial de futbolistas con posibilidades de ir al Mundial de Rusia.



Según supo Ovación, Tabárez no quiere generar falsas expectativas en futbolistas que estén con menores posibilidades de convertirse en mundialistas, razón más que suficiente para armar un plantel inicial más corto.



Como se sabe, el lunes 14 de mayo tiene que elevarse a la FIFA una lista de hasta 35 futbolistas. La Celeste, probablemente, enviará su comunicación oficial en la mañana de esa jornada, pero con grandes chances de que incluya menos de 30 jugadores en su nómina.



El técnico quiere trabajar en el Complejo Celeste con aquellos jugadores que coloque en la primera línea de la consideración y no se descarta que adopte una decisión similar a la del último Mundial, cuando trabajó con un grupo específico y dejó tres jugadores en reserva. O sea, sin asistencia a los entrenamientos.