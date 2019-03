Tabárez: "Uruguay como país futbolístico está más evolucionado que Tailandia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Óscar Tabárez se presentó en la conferencia de prensa luego de la victoria de Uruguay 4-0 sobre Tailandia en la final de la China Cup, torneo que "nos ha servido para ver cómo están los futbolistas que han sido convocados porque a mediados de año jugamos la Copa América", declaró.

"Estamos trabajando para tratar de dar lo nuestro. Uruguay como país futbolístico tiene mucha más historia y experiencia que Tailandia, es una cuestión de evolución. Desde los inicios del fútbol a principios del siglo XX, Uruguay está ganando cosas. No se pueden hacer comparaciones", explicó el entrenador a raíz de la diferencia entre ambos equipos.

"Los resultados son circunstanciales, pero creo que mi equipo tiene un nivel de contundencia superior al del otro equipo; de potencial individual, sobre todo de sus delanteros. Por ahí puede explicarse el resultado; pero no porque Tailandia haya jugado mal, demostró que tiene buenos jugadores", valoró.

Además destacó que con el cuerpo técnico de la selección "vinimos a buscar un juego, un resultado y un buen comportamiento. Creo que hemos logrado los tres objetivos y por eso nos vamos muy conformes".

De todas formas hizo una crítica: "El estadio es muy lindo. Me atrevo a decir, como simple comentario pero no para ofender ni mucho menos, que este torneo merece un campo en mejor estado que en el que se jugó el partido. No tuvo nada que ver con la cancha en el torneo anterior, lo tengo que decir porque lo viví y tiene mucho que ver con el nivel de juego que se practica. Cuando la cancha no está bien, las dificultades son mayores para los futbolistas de los dos equipos".