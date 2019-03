Tabárez: "Vamos a tratar de tener la mejor expresión posible"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Óscar Tabárez espera una China Cup exigente y con partidos difíciles, por más que en esta oportunidad no estarán los equipos europeos que sí compitieron en la edición anterior. El técnico de Uruguay dijo que no se aventuraba a establecer que este campeonato iba a ser más fácil porque siempre respeta a todos los adversarios.

En la conferencia de prensa que dio en Nanning, previo a la disputa del partido contra Uzbekistán, Tabárez dijo estar muy contento de volver a China. "Estamos contentos de repetir la experiencia y por lo que he visto en partidos que han jugado nuestros rivales, sobre todo el primero Uzbekistán, es un buen equipo. Está dirigido por un gran entrenador (Héctor Cúper), al que conozco, nos enfrentamos en el Mundial cuando dirigía a Egipto y sus equipos son muy fuertes, muy organizados. Entonces, esperamos un torneo difícil".

Además, el entrenador de la Celeste agregó: "China también es un equipo evolucionado, también con un cuerpo técnico muy valioso, una persona importante en el mundo del fútbol por sus conquistas y trayectoria (Fabio Cannavaro). Esperamos que sea difícil el torneo, pero también aspiramos a tener una buena actuación".

Al comparar este torneo con la edición anterior, Tabárez indicó: "La gran diferencia es que antes había dos equipos europeos y el único rival que se repite es China, que no tuvimos la circunstancia de enfrentarlo. No me aventuro a decir que va a ser más fácil o más difícil, porque respeto mucho a cualquier rival y la realidad se va a ver en los juegos".

En lo que respecta a la organización, Tabárez elogió a China. "Ya vimos una gran organización, mucha profesionalidad, mucho público en los partidos. Por cosas que he visto antes de jugar en esta oportunidad me parece que tendremos el mismo panorama. Espero que sea un torneo que, si se sigue haciendo, aumente mucho su prestigio".

Consultado por las ausencias de Edinson Cavani y Luis Suárez, el técnico de Uruguay indicó: "Se dan por las lesiones que tienen, debidamente documentadas. Lo de Cavani se supo antes de que se hiciera la lista de convocados, lo de Suárez después del partido del fin de semana. El informe de sanidad de esos equipos estuvo acompañado de imágenes y nuestra sanidad interpretó que no estaban en condiciones de jugar. No es la primera vez que jugamos sin Suárez y sin Cavani, son jugadores muy importantes, yo creo que insustituibles, pero ya cuando no van a estar no tenemos que pensar en ellos sino en el equipo y bueno hay jugadores acá muy buenos y de mucha experiencia deportiva. Delanteros que están jugando en la Liga española, en la Liga mexicana. Vamos a tratar de tener la mejor expresión posible, no voy a adelantar nada de nombres porque todavía no han llegado todos los futbolistas. Hay algunos que van a tener un único entrenamiento previo al partido".

Finalmente, con relación al nivel de China, señaló: "El fútbol asiático ha progresado mucho, hemos jugado contra Corea y Japón en las fechas FIFA y nos derrotaron los dos. Son equipos que han evolucionado mucho, no me animaría a hacer una comparación con China porque el nivel de experiencia de Japón y Corea es superior al de China".