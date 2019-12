Tabárez ponderó la evolución de la Celeste y dijo que el 2019 "reforzó la idea"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Además de reafirmar que el gran objetivo del próximo período es la búsqueda de la clasificación al Mundial de Catar 2022 y de mostrar preocupación por la carga física que tendrán los jugadores por la alta emotividad que demanda también la disputa de una Copa América, Óscar Tabárez dejó en claro que todo lo que sucedió en 2019 “refuerza la manera en la que estamos convencidos que hay que trabajar en una Selección”.

El técnico de la Celeste subrayó que lo que han venido intentando se consigue gracias a la “evolución” que están mostrando los futbolistas y hasta admitió que en algunos casos se ven resultados “sorprendentes”.

En diálogo con 100% Deporte (Sport 890), Tabárez expresó que lo ocurrido en este año refuerza la manera en la que se ha trabajado. En ese sentido explicó que se pretendió “ver la evolución” y que se trabajó “procurando que lo que intentemos haga su efecto”.

"Algunos jugadores van conquistando cosas de manera aceleradísima" Óscar Tabárez Técnico de la Selección Uruguaya

“Los futbolistas que se citan a la selección es de acuerdo a un perfil pero es evidente que lo que hacemos nosotros es un intento, después el propio futbolista es quien va a darle significado a lo que se hace. Y es eso lo que va determinando su evolución. A veces de manera sorprendente”, comentó.

Tabárez comparó la realidad de algunos jugadores actuales con lo que en el pasado ofreció Luis Suárez. “Algunos jugadores van conquistando cosas de manera aceleradísima. Hace 14 años Luis Suárez mostraba esas características y ahora, para poner un ejemplo simplemente, lo de Federico Valverde o Rodrigo Bentancur y también las apariciones que han habido marcan situaciones similares”.

El técnico del combinado uruguayo remarcó que el proceso evolutivo pudo irse confirmando gracias al gran trabajo “de la gerencia deportiva y de nuestra insistencia”. Para el DT fue clave que se lograra jugar todos los partidos de la fechas FIFA después de la Copa América: “Sirvió para ver esa evolución”, indicó.

"Los jugadores jóvenes que son los últimos en haber llegado están dando la talla" Óscar Tabárez Técnico de la Selección Uruguaya

Asimismo, sentenció: “Yo no puedo decir que Valverde ha dado su máximo o va a seguir una evolución, eso lo va a dar la realidad y lo mismo para el equipo. Hay otros jugadores a los que se le dio una oportunidad y han evolucionado, como los casos de Brian Rodríguez, Brian Lozano, Matías Viña, jugadores jóvenes que son los últimos en haber llegado y creo que están dando la talla. Pero están en una evolución y aumentan el espectro elegible de jugadores para los partidos que se vienen en marzo, que son la meta prioritaria del próximo período, tratar de llegar al Mundial”.

Tabárez dejó en claro que los desempeños que tuvieron en sus equipos les abrieron las puertas, pero que fue muy grato verlos rendir en la Celeste. “Su venida a la Selección tienen que ver con cosas que mostraron en su equipo. Así de sencillo. Brian Rodríguez con su momento en Peñarol, Viña con su fútbol de ataque que sorprendió en Nacional. No digo que sean jugadores perfectos, porque no los hay, pero estos futbolistas enseguida dieron su aporte. Y yo creo mucho en lo personal, en los futbolistas que vuelven de los momentos difíciles, los que se reinventan y muestran la cara que no habían mostrado en su etapa anterior. Brian Rodríguez mostró cosas interesantísimas. Ha estado a la altura. No teníamos un jugador con tanta velocidad en los primeros pasos, con tan buen golpeo a la pelota con las dos piernas, con esa capacidad para tomar decisiones en los últimos tramos del campo. Uno tiene que acomodarse a los empujes generacionales”.

"Bentancur, Valverde, Torreira, Vecino y Nández trabajan mucho en lo defensivo y tienen esa mentalidad" Óscar Tabárez Técnico de la Selección uruguaya

Sobre los estilos de juego y la transformación del equipo, el entrenador señaló: “En el fútbol hay 1.000 gustos, por dar una cifra. Quizás sean infinitan las posibilidades de lo que le gusta el fútbol a cada uno, porque hay gente que formaría un equipo con 10 números 10 y si hay alguno que se revuelve bien en el arco pone otro. Son maneras de ver las cosas. Uno intenta cosas, pero cuando ve que hay jugadores, y a través de la realidad que son los partidos que disputan, ahí aparece la característica nueva del equipo”.

Igualmente, Tabárez señaló que el fútbol Mundial demanda muchas cosas para los jugadores. “Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Lucas Torreira, Matías Vecino, Nahitan Nández trabajan mucho en lo defensivo y tienen esa mentalidad. Ahora solamente hablan de Valverde cuando hay un pase de gol o un remate al arco, pero es parte de lo que siempre le vimos, pero ahora tiene una zancada para volver a la defensa, tiene una agresividad, tiene una convicción que un mediocampista tiene que estar para todo”.

Aunque no hay perfección, para Tabárez en este momento “el equipo que para mí es lo máximo es el Liverpool de Inglaterra. Juega para ganar, gana. Defiende excelentemente. Tiene esquemas de ataque, tiene individualidades que juegan en función colectiva y aportan para el equipo. Y después otro asunto que nosotros tenemos en la Selección que es el aspecto de saber cuál es el propósito y que todos tienen que asumir en algún momento una posición de liderazgo en el campo para demostrar que están en sintonía con lo que se propone”.

"Hay que ver cómo va a influir la Copa América en las Eliminatorias y en la salud deportiva de los futbolistas" Óscar Tabárez Técnico de la Selección uruguaya

El hecho de tener que jugar una Copa América en medio de la agenda de Eliminatorias y toda la carta internacional que tendrán los futbolistas en sus equipos es un aspecto que Tabárez también abordó. “Vamos a recibir a los jugadores en Montevideo y después nos vamos a Córdoba unos diez días y eso es un aspecto positivo, porque los dos primeros partidos son ahí. Ya tenemos experiencia anterior porque en 2011 estuvimos en Argentina y hay camino adelantado respecto a la evaluación que hicimos en aquel momento. La Copa América es una competición valiosa, inédita, porque los que jueguen la final van a jugar más partidos que en un Mundial: ocho contra siete. Despierta curiosidad, expectativa de cómo van a ser las cosas y después cómo puede influir en la Eliminatoria y en la cantidad de partidos que juegan los futbolistas en el año y en su salud deportiva”.