Tabárez y su plan maestro

Se avanzó, pero por carriles diferentes a los que se podía esperar, porque todavía los números del contrato no fueron el tema prioritario. De acuerdo con lo que indicaron a Ovación fuentes de la AUF, el diálogo entre Ignacio Alonso, Roberto Pastoriza y Óscar Tabárez permitió comprobar que el entrenador quiere profundizar aun más el proceso de transformación del fútbol uruguayo.

Los temas que dominaron la conversación fueron aquellos que tienen que ver con la incorporación de nuevos elementos al Complejo Celeste, así como una estructura que colabore de manera más eficiente en la formación de los deportistas.

Para Tabárez es vital que el fútbol uruguayo y, especialmente las selecciones juveniles, tengan un área o un departamento de asistencia social. Tabárez quiere un equipo de especialistas para “atacar los casos más complejos”, según indicaron los voceros.

Además, el entrenador habló de lograr un plan global con conceptos de formación que tengan una extensión hacia los clubes uruguayos, de manera tal de empezar a fomentar un crecimiento más general de los chicos que aspiran a convertirse en futbolistas profesionales.

El abordaje de estos aspectos con mayor entusiasmo impidió que Pastoriza y Alonso le dieran otro marco al encuentro. Ese paso, el de hablar del contrato y las remuneraciones, se dará en la presente jornada, una vez que Edgar Welker regrese de Asunción del Paraguay, ciudad a la que viajó para asistir a la reunión de la Conmebol.

Lo que sí ya fue puesto arriba de la mesa es la determinación de Tabárez de seguir contando con todo el grupo de trabajo que lo acompañó hasta el Mundial de Rusia 2018.



Esto implica la permanencia de funcionarios, médicos y colaboradores.

Clubes.

Quizás este aspecto sea un problema de futuro, especialmente para aquellos clubes que están cuestionando el alto costo que tiene para las arcas de la AUF toda la logística de la Selección uruguaya.

Por encima de las críticas que ya hacen algunas instituciones sobre la permanencia de Tabárez y de los reclamos que hacen otros sobre la verdadera legitimidad que tendrían las actuales reuniones con el entrenador, en virtud de la situación política que vive la AUF, es claro que el foco se ha puesto en gran medida en los números económicos del fútbol uruguayo.

Esto hace, por ejemplo, que algunas instituciones no estén dispuestas a aprobar la gestión que hicieron Welker, Alonso y Pastoriza y que Tabárez no solo no dirija los partidos de septiembre próximo, sino que hasta se demore un tiempo más la renovación del vínculo.

Si bien los neutrales no tienen ninguna intención de poner el tema a consideración de una asamblea, la simple búsqueda de los votos de adhesión -ya sea vía email o por teléfono- puede reportarles la negativa de varios equipos.

Hoy, debe quedar dicho, hay un bloque más fuerte que insiste que Tabárez y la Selección es lo único bueno que tiene el fútbol uruguayo, argumento bien sólido como para no cuestionar una renovación del vínculo, pero la realidad marca también que la situación política pone en tela de juicio absolutamente todo. Es que hay clubes que entienden que la designación del técnico del combinado es resorte exclusivo del futuro cuerpo de neutrales.

Gran problema, entonces, si esto tiene una aceptación global, porque nada hace prever que el próximo martes 21 haya una votación para nombrar a un nuevo presidente, debido a que aún no están los resultados de los test de idoneidad de la Conmebol.



Es inminente la candidatura de Alonso a la presidencia



Respondiendo a la solicitud de varias instituciones (de hecho se presume que hoy reúne el mayor número de votos), Ignacio Alonso dará a conocer en breve su candidatura a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

El actual integrante del Consejo Ejecutivo, según supo Ovación, está elaborando una propuesta que se sostendrá sobre la base de tres pilares fundamentales: el aumento de los ingresos para los clubes, la mejora de la infraestructura deportiva y la profesionalización de las ligas (Primera y Segunda división). Asimismo, Alonso no aceptará que se afecte las condiciones de trabajo de la Selección uruguaya de fútbol.