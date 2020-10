Tabárez: "Es un golpe grande al orgullo que a uno le hagan muchos goles"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de la dura derrota sufrida ante Ecuador, que Óscar Tabárez reconoció que se trata de un "golpe grande al orgullo", el técnico de la Selección uruguaya señaló que el equipo ha salido al frente en otras circunstancias similares y que no se puede "ver la realidad negra antes de ponerle el color nosotros". En ese sentido, anticipando lo que se vendrá ante Colombia y Brasil dijo: "no vaticino nada en un sentido y en otro. Vamos a tratar de buscar que el equipo de su talla y que consiga puntos que es lo único que puede llevar a una posible clasificación".

En la conferencia de prensa virtual ofrecida tras la derrota por 4-2 en Quito, Tabárez señaló que el resultado "hiere un poco el orgullo, pero eso hay que transformarlo en información que se saque, en cuáles son las experiencias vividas, qué significado tiene y después volcarlas para cuando estemos nuevamente juntos y encaremos los siguientes partidos".

Los “lujitos” de Neymar en la goleada de Brasil frente a Perú en Lima By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Los “lujitos” de Neymar en la goleada de Brasil frente a Perú en Lima

El técnico comenzó describiendo que se tuvo "una dura derrota, quizás más dura porque hacía tiempo que no sufríamos una derrota así, aunque como en todo partido hay algunas cosas rescatables".

Tabárez no eludió impacto que significó para los jugadores y todo el cuerpo técnico el resultado final. "Yo generalmente no hablo en los vestuarios, pero como la mayoría se tenía que ir, medio apresurado, dijimos lo que pensábamos. Es un golpe grande al orgullo que a uno le hagan muchos goles, cada gol es un latigazo, sin embargo lo que no se puede discutir es que el equipo plantó cara, jugando bien o cometiendo errores o jugando un poco mal o teniendo aciertos esporádicos. Hacía tiempo que no pasábamos por esto, pero hemos pasado por circunstancias similares y lo único que hay que hacer es no quedarse en esto sino asumirlo como una cosa que puede pasar en el fútbol. Nadie se muere con esto. Ya lo dice la canción de María Elena Walsh: 'tantas veces me mataron, tantas veces me morí y sin embargo estoy aquí, resucitando'. Perdimos un partido". Y añadió:

"Hiere un poco el orgullo, pero eso hay que transformarlo en información que se saque, en cuáles son las experiencias vividas, qué significado tiene y después volcarlas para cuando estemos nuevamente juntos y encaremos los siguientes partidos"

.

Para lo que viene por delante será clave analizar "el rodaje de los jugadores, que tengan oportunidad de jugar, prepararse, y mientras están haciendo todo por sus equipos que puedan venir en las mejores condiciones para la Selección, aprovechando el inicio de las temporadas que puede preceder a la actividad de los dos partidos que jugamos en Colombia y en Montevideo. Eso es lo que más nos preocupa y va a ser el foco de nuestra atención".

Chile 2-Colombia 2: la vigencia de Radamel Falcao, que entró y lo empató en Santiago By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Chile 2-Colombia 2: la vigencia de Radamel Falcao, que entró y lo empató en Santiago

Al momento de explicar las modificaciones que realizó y lo que buscaba, el entrenador de la Celeste subrayó: "Quisimos fortalecer un poco la línea de ataque, por eso lo de Darwin (Núñez), que creo que hizo bastante bien la cosa. Todos los cambios tienen razones tácticas, los únicos que quizás no fueron tan así fueron los de final para proteger un poco el cansancio, además Rodrigo Bentancur tenía una amarilla y de recibir otra podía inhabilitarlo para el partido contra Colombia".

Tabárez precisó que planificó un cotejo para minimizar el poderío de Ecuador por las bandas. "Se planificó marcar al adversario en las bandas, no sucedió tan así sobre todo en la subida de los laterales, pero esto tiene que ver con que consiguieron un gol tempranero y eso hizo que mantuvieran más su posición tanto Preciado como Estupiñán. Los que jugaron arriba hicieron bien las cosas con un potencial físico muy notorio y bueno, se dieron las circunstancias de conseguir los goles que dieron la tranquilidad a ellos. Nosotros intentamos nos acercamos pero no se pudo concretar. En el combate en el mediocampo se trata de la confrontación entre futbolistas y siempre hay alguno que se impone en un momento y otros en otro". Y remarcó:

"Aceptamos la derrota, pero hay cosas aceptables como para apoyarnos".

El técnico insistió también que no discute el VAR "de ninguna manera", pero opinó: "lo que creo es que cuando hay una jugada que se tarda cinco y hasta seis minutos en dilucidar si fue gol o no fue gol o si fue penal o no fue penal, ya no son partidos normales. Está institucionalizado así y si seguimos de esa forma cada vez que se convierta un gol va a haber que parar el partido. Y se me antoja que si se tarda tanto en una discusión es porque no es clara la jugada y que podría ser de una forma u otra, pero de ninguna manera ir en contra del VAR y contra los árbitros que desempeñan esa tarea".

Los problemas de funcionamiento fueron abordados por Tabárez. "No sé cuándo podremos tener aceitado el equipo con los tres o cuatro días que tenemos o menos. Simplemente, como dijimos al principio, apoyarnos en la base histórica de los jugadores que hace más tiempo que están, que saben cómo es esto, que hablan dentro de la cancha para que el equipo no se caiga e ir evaluando la situación de los jugadores que se han ido incorporando últimamente. Tratar de apoyarlos y sabiendo que han bailado con la más fea. Sin mucha experiencia específica en este tipo de partidos, en este tipo de atmósfera climática y sin tanto tiempo de contacto con los compañeros. Va a depender del esfuerzo de todos y, fundamentalmente, cuando uno ve que los jugadores vienen en muy buenas condiciones, es más fácil lograr un rendimiento colectivo, pero de plazos yo no puedo hablar".

Su mensaje sobre el futuro fue claro: "La cosa está en ver de ir a enfrentar las dificultades con dos buenos equipos y de buen momento como Colombia y Brasil tomándolo como un desafío y ya presuponiendo que podemos. No podemos ver la realidad negra antes de ponerle el color nosotros, así que vamos a esperar, no vaticino nada en un sentido o en otro. Vamos a tratar de buscar que el equipo de su talla y que consiga puntos que es lo único que puede llevar a una posible clasificación".