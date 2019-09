Tabárez: "Nosotros no la vamos a tener tan fácil" para clasificar al Mundial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uruguay tuvo este viernes por la noche su primer partido amistoso de camino al Mundial de Catar 2022 con triunfo 2-1 de visitante contra Costa Rica, en el cual debutaron dos nuevos jugadores en la selección mayor. Por ello Oscar Tabárez compartió en la conferencia de prensa posterior su conformidad por lo visto.

"Logramos mantener el predominio en gran parte del primer tiempo".

"Fue un partido parejo. Se alternaron los equipos en el dominio de las acciones. Costó un poco mantener un predominio por un tiempo. Lo logramos nosotros en gran parte del primer tiempo, ahí fue lo mejor que hicimos. Fuimos llevando el partido. Entramos con la tranquilidad de ir en ventaja pero se nos esfumó en 30 segundos".

"Estoy muy conforme, no han vendido jugadores básicos de la selección de Uruguay. Hay mucha gente joven, algunos tuvieron su debut absoluto. Casos de Brian Rodríguez y Matías Viña. Considerando esas cosas estoy conforme".

Preocupación: "Tengo muchos jugadores con poco rodaje, que no están jugando en sus equipos".

"Hubo buenos momentos, más allá que tengo muchos jugadores con poco rodaje, que no están jugando en sus equipos y eso se siente a la hora que estoy diciendo de un predominio de las acciones. Cuando no se tiene rodaje es difícil, pero se supera con esfuerzo, con adhesión a la causa".

"Me voy conforme porque tuvimos un rival que nos exigió y supimos responder. Después vio cómo es esto de los partidos y los resultados. Nos tocó ganar, pero podríamos haber empatado o perdido".

"Hoy es el inicio del camino hacia Catar 2022, es el primer partido que jugamos con ese objetivo después de la Copa América. Empezar ganando, por lo menos desde el punto de vista de la suerte, es importante".

"Hacerle un gol a un gran arquero habla de la capacidad de definición del delantero en ese momento"

"Costa Rica tiene un punto fuerte en los jugadores históricos, como el arquero. Estoy contento que hicimos dos goles y dos definiciones, una fue vencido Navas y la sacó un jugador en la raya, la otra fue el gol del triunfo. Hacerle un gol a un gran arquero habla de la capacidad de definición del delantero en ese momento, eso fue importante. Nos complicó la velocidad del que entró por Campbell (Luis Díaz), muy rápido y por eso la entrada de Viña que lo solucionó. Es lo importante para un jugador joven".

"Nosotros no la vamos a tener tan fácil".

"Tengo entendido que Costa Rica ya está clasificado para un hexagonal previo (en la Eliminatoria para el Mundial). Nosotros no la vamos a tener tan fácil. Dos años literalmente hablando de Eliminatoria. Diez equipos, todos contra todos. Y en un continente que, más allá que Brasil impone su supremacía últimamente, el resto hay mucho nivel de paridad y hay muchos aspirantes a ir al Mundial".

"Ojalá alguno de estos jugadores nuevos vaya camino a esa continuidad de más de 100 partidos"

"Estamos para dar oportunidades y ver los rendimientos, no se acaban todos en un partido. Las evaluaciones se hacen como en la medicina, ningún método de cirugía se establece antes que tenga una casuística muy grande. En el fútbol es un poco parecido. El que está poniendo y sacando jugadores a cada rato es difícil que logre una estabilidad. Más con jugadores jóvenes que hay que ponerse en el lugar de ellos y más cuando es su debut absoluto, que por la cabeza de ellos, por las expectativas, por la familia, por muchas cosas; no están con la cabeza totalmente limpia como algunos jugadores que están en la selección que están hace más de 100 partidos. Ojalá alguno de estos nuevos vaya camino a esa continuidad. Esa continuidad me parece que al menos teóricamente es muy importante, después hay que corroborarla con los hechos, ganando partidos que es lo que lleva a lograr clasificaciones y que mantiene la visibilidad del país en un lugar alto"