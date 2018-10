Tabárez espera por un partido para dar la lista de convocados

El cuerpo técnico de la selección nacional tiene previsto viajar este sábado 6 de octubre hacia Corea del Sur, primer punto de escala de la minigira de dos partidos que realizará Uruguay en Asia, donde afrontará dos partidos amistosos.

Por estas horas se aguarda con gran expectativa la lista final de convocados que elevará Óscar Washington Tabárez, principalmente para saber si en ella estará Cristian "Cebolla" Rodríguez, porque de eso depende en buena parte la fijación del clásico. Nacional pretende adelantarlo porque la semana siguiente (aún no sabe si martes, miércoles o jueves) tiene que jugar de visitante por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero Peñarol no quiere que se mueva del domingo en caso de que su capitán viaje con la selección, pues retornaría a Uruguay el jueves 18 y no estaría en buenas condiciones físicas de afrontar el clásico 48 horas más tarde.

Otra interrogante es ver qué pasará con Giorgian De Arrascaeta, pues el futbolista pidió no ser citado para estos amistosos a fin de permanecer con su club, Cruzeiro.

Lo concreto es que Tabárez aguardará hasta mañana viernes para elevar la nómina porque quiere esperar a ver qué sucede en el partido de este jueves a la noche entre Boca Juniors y Cruzeiro, por cuartos de final de Copa Libertadores, porque del mismo serán protagonistas dos futbolistas reservados: De Arrascaeta y Nahitan Nández.