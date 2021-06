Tabárez tras el empate con Venezuela: "Me preocupa no conseguir los resultados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Óscar Tabárez habló tras el empate sin goles ante Venezuela, mostró su preocupación tras conseguir solo dos puntos en los últimos tres partidos, pero remarcó que "es muy difícil hacer balances en la sexta fecha de una Eliminatoria que tiene 18".

"Me preocupa no conseguir los resultados que es lo único que nos puede llevar a la clasificación. En función de eso, uno pone en campo aquello que le parece lo mejor. En el primer tiempo el dominio del mediocampo, que era un objetivo grande, no lo tuvimos. Solo llegamos con invasiones largas, con pelotazos largos por los laterales. Por eso, en el intervalo, decidimos cambiar el módulo", explicó el DT.

Con el cambio de sistema táctico, de 4-3-3 a 3-5-2, el maestro consideró que "mejoramos un poco".



"Llevamos un poco más de juego hacia el área rival, pero no tuvimos chances claras en un partido donde la falta de espacios fue determinante", agregó.



Asimismo detalló que "es muy difícil hacer balance en la sexta fecha de una Eliminatoria que tiene 18" y que "ninguna consideración puede excluirse de lo que implica esta pandemia, que no permite jugar mas partidos internacionales y hacer más lógica la llegada de un jugador a la selección mayor".



"Hay que ver algunos futbolistas en el campo, siendo debutantes y proviniendo del fútbol local. Eso no es bueno para ellos, es una carga extra que pesa y también en el juego donde la máxima responsabilidad es mía y no quedé conforme principalmente con lo del primer tiempo", añadió.



Por otra parte, Tabárez fue consultado sobre el inicio de la Copa América que arrancará el próximo domingo en Brasil. "Vamos a trabajar ahora para ella. Lo primero es definir el plantel, que será en base a esta convocatoria de jugadores que ya que conocemos y tenemos datos para saber cómo están. Trataremos de estar a la altura de las expectativas en un campeonato con un valor histórico muy importante para Uruguay".