Tabárez dio una señal: "Ya tenemos una cosa definida para lo que se viene"

El plantel de la Copa América está muy avanzado en su constitución, según lo que dejó entrever el entrenador de la Selección uruguaya de fútbol, Óscar Tabárez, a su llegada a Montevideo tras la participación en la China Cup.

Tabárez destacó que el torneo asiático fue muy útil porque le ha permitido encontrar opciones para algunas posiciones. Si bien destacó que otras en la que deberá seguir "hurgando en los pensamientos", consideró que "ya tenemos una cosa definida primariamente para lo que viene y, después, va a ser cosa de detalles y de circunstancias también, porque esperemos que el destino no nos juegue tan duro como en algunas oportunidades anteriores".

En su contacto con los medios de comunicación en el aeropuerto, el DT de Uruguay dijo: "Más allá de que la copa tuvo un nivel general diferente al anterior, por los rivales, por el estado del campo, por un montón de circunstancias, fue muy útil".

En ese sentido, profundizó: "Fue muy útil porque nos permitió aprovechar el tiempo en esas situaciones y, además, ver a algunos futbolistas que no habían tenido muchos minutos, inclusive algunos que debutaban. Por eso considero que el saldo es positivo".

Tras aceptar que se mantiene un seguimiento constante con los futbolistas que tienen "determinada ​edad y determinada trayectoria", el entrenador de Uruguay señaló: "Hay que estar tranquilo que si se sigue apostando a los procesos de selección, a su actividad internacional, a su crecimiento y pueden venir los recambios. Siempre fue el sueño nuestro meter la mano en esa bolsa y últimamente se ha hecho, sobre todo para el Mundial anterior, este último que se jugó, y bueno creo que esto debería seguir así, más allá de que obviamente en algún momento ya no estaremos nosotros".

Consciente de las proyecciones que se hacen sobre una futura integración del equipo titular que disputará la Copa América, Tabárez remarcó que él no tiene que "como los que juegan a hacer el equipo ideal y se pelean entre ellos. Nosotros queremos hacer un plantel y tener las opciones suficientes como para que nos den tranquilidad en caso de que algunas de esas opciones puedan estar presentes o no en algún partido. Creo que lo estamos logrando en algunas posiciones, en otras vamos a tener que seguir hurgando en los pensamientos, pero creo que ya tenemos una cosa definida primariamente para lo que viene y después va a ser cosa de detalles y de circunstancias también, porque esperemos que el destino no nos juegue tan duro como en algunas oportunidades anteriores. Inclusive en esta, que algunas lesiones nos sacaron la posibilidad de que algunos jugadores estuvieran con nosotros, y algunos de ellos muy importantes. Así que, considerando eso, creo que estamos bastante bien".