Tabárez: "Si está todo bien, el día 30 vamos a tener que eliminar a dos jugadores" de la lista

El entrenador de la selección de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, dijo esta mañana en conferencia de prensa que entrenara en el Complejo Celeste con 25 futbolistas de cara a la Copa América 2019 y que "si está todo bien, el día 30 vamos a tener que eliminar a dos jugadores" de la lista para conformar el plantel definitivo.

De hecho, manifestó que la lista de 25 jugadores con los que trabajará en el Complejo Celeste dará a conocerla en la tarde del viernes.

"Nos tenemos que apoyar en algo que hemos hecho. No se me antoja darle prioridad a jugadores que no hayan estado en la selección, más allá de que en la Copa América no se termina el mundo y podemos apoyarnos en la evaluación de la Copa América", señaló el Maestro.



"Como algunos de los 25 han tenido lesiones últimamente, evidentemente no hay una seguridad de que los podamos tener. Sí creemos que vamos a pder y por eso se han mantenido en la reserva, y en función de eso agregamos unos futbolistas", reconoció el entrenador, aunque adelantó que estos futbolistas no se sumarán a los entrenamientos salvo que ocurran problemas físicos de los 25 que tiene en cuenta en primer lugar.

"Una lista hasta 40 futbolistas mandó formar la Conmebol, nosotros lo hicimos y si algunos de los futbolistas no puede estar o dar la garantía, puede ser que se dé ingreso a otro. Pero no hicimos una lista de 40 jugadores", afirmó.



Adelantó que "en el correr de los próximos días se van a dar a conocer los jugadores que irán a la Copa América" y que "a partir del martes llegará el grueso de los jugadores".



A su vez, dijo que del 3 al 13 de junio será el período que tendrá para entrenar con los 23 a disposición.

La evolución de Luis Suárez

El entrenador de la selección uruguaya hizo referencia a la situación del "Pistolero" y manifestó: "Suárez está trabajando bien. Nos tiene informado por videos e imágenes, pero se sigue trabajando. Sé que todo lo que dependa de Luis será para estar a pleno para la competición, pero no me quiero adelantar porque las lesiones son circunstancias y no voluntarias. Tiene antecedentes buenos y por eso tengo la esperanza de que esté a la orden".

Las lesiones del plantel

"Hay algunos jugadores que han tenido inconvenientes, pero no me quiero referir a eso. El que sigue el fútbol sabe quién se ha lesionado y quién no ha jugado. No quiero dar ningún tipo de detalle", aseguró Tabárez y agregó: "Entre esos casos están Jonathan Rodríguez y Cristhian Stuani que al menos no están a pleno pero tenemos la expectativa de que estén entre los jugadores elegibles. En el caso de Jonathan Rodríguez, hoy participó del entrenamiento, aunque no fue intenso, lo que indica que va en recuperación"

¿Cuál será el estilo de Uruguay?

"Vamos a seguir jugando a nada", comentó Tabárez de forma irónica. "Ahora están las modas y a veces no sirven. Ayer vi a Polonia en la Sub 20 y por hacer cosas que no están capacitados, prácticamente se metieron un gol", opinó el maestro.

"No me gusta mucho hablar sobre la idea fubolística, lo demuestro con mi equipo en la cancha. Hay un chip de que hay que jugar de determinada manera y que cuando un equipo se defiende, parece que hay que confesarse. Estamos adaptando la idea a los jugadores que tenemos y al tiempo de trabajo", agregó.

"En la China Cup probamos cosas, hemos probado sobre todo en mediocampo con y sin pelota e insistimos con ello porque hay jugadores con grandes capacidades y tenemos evaluaciones de esas pruebas y no todas fueron positivas. Se va a ver con lo que suceda dentro del campo y ahí voy a ser crítico. Todo es importante en el fútbol y definir que esto es bueno y lo otro es malo... no voy en con esa", sentenció.

El significado de la Copa América

"Es uno de los torneos que tiene que ver con la historia del fútbol uruguayo. Es importante, lo sabemos nosotros y los futbolistas y le damos un gran significado no caemos en el hecho de que solo hay que ganar", expresó.

Haciendo un análisis sobre los participantes dijo: "No encuentro ningún equipo que pueda quedar afuera de semifinales. En esta época en la que hablamos lo que puede pasar antes del partido, la realidad a veces nos devuelve cosas que no se habían imaginado. Es muy parejo todo, se está evolucionando. Tenemos que mejorar futbolísticamente y mostrar una expresión adecuada al mandato histórico".

La importancia de Diego Godín

Al ser consultado sobre la despedida del "Faraón" del Atlético de Madrid aseguró: "Fue muy chocante, al punto de que yo no lo llamé. Se lo dije ahora y en persona. Llegó al aeropuerto y lo trajeron para el Complejo. Es una persona muy especial y eso demuestra el cariño que dejó en Atlético de Madrid y todo lo que logró. Me alegra como compañero y entrenador de la selección, donde es capitán y como uruguayo de lo que ha dejado en su pasaje en un club tan importante".