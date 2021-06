Tabárez: "Tengo definidas las ideas, pero el equipo se va a saber antes del partido"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Oscar Tabárez todavía no tiene completo el plantel celeste para las Eliminatorias, razón por la cual explicó no tiene plenamente definida la oncena para el encuentro que Uruguay disputará el jueves ante Paraguay (hora 19, Estadio Centenario). Sin embargo, adelantó: "Tengo definidas las ideas, pero el equipo se va a saber antes que empiece el partido".

El conductor celeste apuntó: "Estamos trabajando e inclusive en este momento puede haber alguna duda sobre la formación inicial porque luego de esta conferencia vamos a empezar a trabajar específicamente pensando en el partido con Paraguay, pero sí tengo muy claro cómo juega el rival, sus

virtudes, qué cosas hay que controlar y cómo podemos atender las diferentes situaciones que puede tener el equipo. Un de ellas es cómo acompañar a Luis Suárez en la zona central del ataque".

La conformación del equipo

"Nos vamos a apoyar fundamentalmente en cómo vinieron los futbolistas ahora. Están los más experientes que llegan con rodaje y muchas ganas —algunos con experiencias importantes en sus equipos— y otros que quizás no tuvieron tantos minutos como sería ideal, pero tienen grandes antecedentes. Nosotros no nos juntamos para estos partidos, venimos haciéndolo desde hace tiempo. Hay relaciones fuertes por cómo se han formado y los efectos que han tenido en la cohesión del grupo".

Los citados del fútbol uruguayo

"No me gusta hablar mucho sobre particularidades, pero hay dos jugadores que vinieron en las zonas laterales del campo en las que siempre estamos buscando opciones. Uno no pudo venir por lesión, como (Joaquín) Piquerez, pero llegó (Camilo) Cándido que ya lo veníamos viendo. Son jugadores que por sus características se me antoja pueden tener posibilidades de seguir evolucionando en sus presencias internacionales. El problemas que tenemos ahora es que no hay fechas FIFA y eso no es bueno para los jugadores. En 2019, que fue el último año que competimos, jugadores que eran del medio local como (Matías) Viña, como Brian Rodríguez, como Darwin Núñez tuvieron la oportunidad y ahora están en el circuito de la selección. Así que es lo mismo, salvo esa circunstancia de que no tenemos esos pasos intermedio, como tampoco tenemos actividad en selecciones juveniles, desde donde también llegan muchos jugadores. Lo que espero de ellos es que, cuando se les pida que les toque actuar, lo hagan al máximo".

¿Puede haber algún debut?

"Muchas veces me han escuchado decir que cuando venía esta etapa pos mundial de Rusia me iba a apoyar en lo que habíamos hecho durante todos estos años, con jugadores vigentes todavía y jóvenes que se van incorporando a la selección. Si hay jugadores dentro de los 23 futbolistas citados, no hay dudas que pueden tener la posibilidad de jugar. No hay ningún misterio; son partidos de fútbol".

Federico Valverde y su versatilidad

"Lo de Federico Valverde es bueno. Siempre lo es cuando un jugador recoge experiencias positivas. Me sorprendió cuando jugó contra el Liverpool como marcador de punta. Me contó los detalles de cómo fue y que dijo: '¿cómo no me voy a animar?'. Eso demuestra la confianza que tiene el jugador. La circunstancia que generó muchas veces que él saliera de las posiciones más centrales es que Real Madrid tiene un medio que hace mucho tiempo viene jugando con Kroos, Casemiro y Modric, lo que le hizo decir a mi amigo Vicente Del Bosque, que el alternar a los veintipocos años con tres mediocampistas de la talla mundial de estos es algo casi inédito. Ya tener otro jugador que tenga posibilidades de animarse a intentar jugar de otras cosas es bueno para nosotros".

El regreso de Matías Vecino

"A (Matías) Vecino lo he visto, porque se operó, le llevó mucho tiempo recuperarse y se tuvo que volver a operar, pero fue parte del equipo campeón de Italia. Empezó a tener minutos, tuvo un partido contra Sampdoria en el que metió un gol y ahí lo vi y le dije a Mario Rebollo: 'Vecino ya está'. Tiene el don de la facilidad de desplazamientos que le permite estar en las dos áreas".

El presente de Sebastián Coates

A Sebastián (Coates) lo conozco de hace muchísimo tiempo, de cuando jugaba en la sub 17. Es un jugador que tuvo una historia futbolística cuando era niño de mediocampista y luego comenzó a jugar de zaguero. Es un jugador que es un símbolo en Nacional por su condición de juvenil y por su manera de ser, compoartamiento y profesionalidad. (...) En estos días que hemos hecho trabajos que son bastante generales pero recurriendo a especificidades que vamos a necesitar en el partido, lo he visto muy bien; no digo que mejor que en otros momentos, pero sí me sorprendió verlo tan bien y me explicó que venían de un año anterior que había sido muy flojo. El jugador se reinventa, porque pasa por dificultades y son el germen para que el futbolista aflore en toda su dimensión. Él está en ese momento y diría que hoy la zona de defensa central es una posición en la que Uruguay en todo su contexto está bien".