Tabárez no confirmó el equipo y alertó sobre Ecuador: "Es de lo mejor que hay en la Eliminatoria"

Óscar Tabárez atendió a los medios de comunicación este miércoles al mediodía en la previa al partido con Ecuador, en el noveno compromiso de la selección en las Eliminatorias camino al Mundial de Catar 2022.

El entrenador no confirmó el equipo, pero alertó sobre Ecuador: "Es de lo mejor que hay en la Eliminatoria. Tiene muy buenos movimientos colectivos. Son futbolistas de un potencial físico muy importante: potentes, veloces".

"Con respecto al equipo hay decisiones que ya están tomadas, no quiero dar pistas, lo conocerán mañana (...) Nosotros tenemos que mejorar permanentemente el nivel de los 'suplentes', por decirlo de alguna forma. Es algo que nos propusimos con el cuerpo técnico. Tener muchas opciones nos permite atender contingencias como lesiones o suspensiones.", indicó.



Según pudo saber Ovación, el maestro solo haría un cambio respecto al último partido: el regreso de Matías Viña en el lateral izquierdo por Joaquín Piquerez. Pasando en limpio, Uruguay iría con: Fernando Muslera; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías VIña; Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta, Brian Rodríguez; Agustín Álvarez Martínez.



El maestro aseguró que el partido de mañana "es muy importante, el último de una serie de tres y que se juega en forma desventajosa para los futbolistas". En ese sentido, el DT indicó que jugar tres partidos en ocho días "obliga a recurrir a cambios pensando en el partido siguiente". "Tanto en Perú como ante Bolivia, tuvimos problemas cuando realizamos variantes", acotó.



Tabárez se mostró satisfecho con el rendimiento conseguido ante Bolivia el último domingo, en el triunfo 4-2, y particularmente por los futbolistas que están tomando sus primeros minutos con la Celeste como es el caso de Agustín Álvarez Martínez. "Me alegra porque les toca competir en desventaja", explicó haciendo referencia a que por la pandemia del coronavirus no se pudieron mostrar primero en partidos amistosos y tuvieron que saltar a la cancha directamente en un partido clasificatorio al Mundial.



Por otra parte el maestro valoró el aporte del público, que regresó por primera vez desde el inicio de la pandemia, en el empuje futbolístico que tuvo el equipo. "Llegamos al estadio y ya se sentían distintos. El fútbol profesional sin público, no es fútbol", aseguró.



Uruguay recibirá a Ecuador este jueves desde las 19.30 horas en el Campeón del Siglo. Si gana, pasará a su rival en la tabla y trepará a la tercera posición de la Eliminatoria. "Con el triunfo (ante Bolivia) se mantuvo esa posibilidad que ahora habrá que confirmar con Ecuador de asentarnos en los puestos de clasificación