Si Tabárez lo cita, es un hecho que Flamengo pedirá a Giorgian De Arrascaeta

Se viene otro contratiempo para Óscar Tabárez. Y, la verdad, es que se ve mal que la historia se repita, porque es tropezar dos veces con la misma piedra. Sí, es como no haber aprendido la lección y querer ir de frente contra el muro. Aunque existan argumentos para sostener el actual pensamiento del entrenador de concederle la prioridad a la Selección uruguaya, no se puede ir contra la realidad. No es nada lógico ni razonable.

Reservar a Giorgian De Arrascaeta para los dos amistosos de la Celeste en noviembre próximo, 24 horas después de enterarse que Flamengo -el equipo que tiene al “Cocho” como figura-, jugará la final de la Copa Libertadores contra River, es meter otra vez la cabeza en la boca del león. Es que salvo que Conmebol proceda de manera diferente con un equipo brasileño como lo hizo con los argentinos River y Boca en noviembre de 2018, vendrá de nuevo el tirón de orejas en forma de pedido para la AUF.

Y salvo que al planeta fútbol me lo hayan cambiado de raíz, por más transparencia que exista hoy en el mundo Conmebol, Brasil sigue teniendo un enorme peso político y Flamengo, un grande del continente, no se va a quedar cruzadito de brazos observando la partida de su talentoso futbolista con el que sueña levantar la Copa Libertadores después de 38 años de espera.

En consecuencia, si bien en las oficinas de la AUF todavía no se recibió ningún mensaje escrito u oral, es un hecho que no se tendrá más remedio que dar lugar a un pedido del organismo rector del fútbol continental -se supone que vendrá- como el que se estableció en noviembre de 2018 por Nahitan Nández y Camilo Mayada. En aquella ocasión, se accedió a la solicitud. Nández fue titular en el conjunto xeneize que perdió la final con el Millonario en el Santiago Bernabéu. Y Mayada ingresó en el campeón a los 74 minutos.

copa libertadores La historia de Nández y Mayada en 2018 En noviembre de 2018, después de que Óscar Tabárez armara una lista de la selección uruguaya con Nahitan Nández y Camilo Mayada, ni Boca ni River Plate se quedaron quietos y terminaron logrando lo que se suponía que iba a suceder: Conmebol solicitó que no se los incluyera y ambos jugadores pudieron estar en la final de la Copa.

Además, pasar de la reserva a la citación, aunque sea una acción válida desde el concepto marcado de que un entrenador debe velar por los intereses de su Selección a la hora de armar el mejor plantel, ni siquiera puede ser defendida por una postura firme y sostenible en el tiempo. Fácilmente se puede recurrir al archivo y encontrar la explicación que entregó Tabárez para justificar la ausencia de Luis Suárez en la última doble fecha FIFA. Aceptando que se encontraba en un proceso de recuperación física, el DT dio cuenta del diálogo con la sanidad del Barcelona y terminó esgrimiendo: “En estos amistosos no nos va la vida, lo importante está en la Eliminatoria. Se espera tenerlo en las Eliminatorias".

Esa determinación del DT, por cierto, se ajustó a una situación más real. Plenamente asociada a un funcionamiento de gran relacionamiento con los clubes para seguir encontrando la mejor respuesta en los momentos más trascendentes, como la previa al desarrollo de las Eliminatorias o las disputas de la Copa América y el Mundial. Pero no deja de ser un elemento contundente para que Flamengo golpeé con fuerza la puerta de la Asociación.

es amistoso Cuando decidieron cuidar a Luis Suárez Flamengo tiene un buen argumento para defender la ausencia de Giorgian De Arrascaeta en la Celeste. Lo entregó el propio Tabárez al cuidar a Luis Suárez en los últimos dos amistosos. Dijo el DT: “En estos amistosos no nos va la vida, lo importante está en la Eliminatoria. Se espera tenerlo en las Eliminatorias"

Porque en noviembre Uruguay lo que hará es jugar otros dos amistosos. No se trata del comienzo de la etapa de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

También es cierto que en otras ocasiones la rigidez expuesta en este aspecto permitió que se doblara la mano de algún club, pero en aquella oportunidad con la reglamentación a su favor y sin la presión de ningún organismo para que se prestara atención a la necesidad de la institución deportiva dueña de la ficha del jugador. Esto ocurrió en 2016 con Carlos Sánchez. El “Pato” no jugó la final del Clausura mexicano con Rayados de Monterrey porque se sumó a la convocatoria de la Celeste para la Copa América.

Fue un hecho diferente. Porque en la misma línea de tiempo que aquella imposición contra el conjunto azteca se dio el hecho de que José María Giménez y Diego Godín se sumaron más tarde al plantel de Uruguay porque la FIFA los cubrió reglamentariamente. Entonces, formaron parte del plantel de Atlético de Madrid que perdió la final de la Champions League ante el Real Madrid el 28 de mayo.

Ahí quedó bien claro que contra los clubes europeos no hay vuelta alguna. Ni siquiera existe la chance de torcerle un dedo, ya no la mano, por más que el calendario fijado de antemano no les sirva de escudo protector. En el pasado, un Tabárez enérgico quiso hacer frente a la iniciativa de Atlético de Madrid de utilizar a Diego Forlán en la final de la Copa del Rey de 2010, en la que el Sevilla terminó imponiéndose por 2-0. Por aquel entonces Tabárez dijo: “Autorizar es compartir responsabilidades y si Forlán juega, la responsabilidad absoluta es del club”.

Los jugadores tenían que unirse a la selección uruguaya el 17 de mayo y la Copa del Rey se disputaba el 19. FIFA solamente autorizaba a llegar más tarde los futbolistas del Inter de Milán y del Bayern Munich que iban a disputar la final de Champions el 22. ¿Qué pasó? “Cachavacha” fue el socio del “Kun” Agüero en el ataque colchonero.

europa manda Forlán jugó la final de la Copa del Rey en 2010 El calendario elaborado por la FIFA no contemplaba una protección especial para la final de la Copa del Rey, pero Diego Forlán, por aquel entonces delantero del Atlético de Madrid, no se integró a la Celeste como estaba previsto el 17 de mayo de 2010, dado que dos días más tarde jugó ante el Sevilla en el Camp Nou.

Y ahora, el resultado final puede ser muy parecido a este de Forlán y al de Nández y Mayada. Si Tabárez se muestra molesto y resuelve no emprender la retirada en la designación del “Cocho” lo que finalmente se originará es el llamado de atención. En buenos términos, pero con autoridad expresa, Conmebol con el empuje de Flamengo y hasta del propio futbolista pedirán buena voluntad y comprensión.

La nota llegará a la AUF y la historia volverá a repetirse. Y, en ese caso, de poco valdrá que se sostenga -con cierto grado de certeza conceptual- que Conmebol no contempló el calendario que ya estaba fijado de antemano por FIFA para los compromisos internacionales de las selecciones.

No hay duda que lo mejor sería evitar este contratiempo que está en el horizonte y guardarse la energía para cuando realmente sea necesario golpear en la mesa.