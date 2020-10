Tabárez: "Si Cavani estuviera citado estaría con la cabeza en varios lados"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El técnico de la selección uruguaya, Óscar Tabárez, brindó su primera conferencia de prensa en el comienzo de las Eliminatorias rumbo a Catar 2022. Reconoció que se viene momentos de mucha inertidumbre por la panemia del conronavirus y que no se sabe con qué se van a encontrar.

"Tenemos nuestra historia"

"Están pasando cosas muchas cosas, no solo acá sino en el mundo del fútbol. Equipos chicos que golean a los grandes. Cuanto tiene que ver eso con la situación que estamos viviendo. Pero tenemos nuestra historia y un movimiento de renovación importante en el que los jugadores de experiencia pueden aportarle mucho a los jóvenes. Vamos con esos aspecto positivos, pero preparándonos para que cualquier cosa que suceda en el campo no nos sorprenda".

Jugar sin público

"Esta Eliminatoria tiene componentes especiales. No va a ser fácil y es una de las cosas que quiero ver. El público siempre juega su papel. Hoy en las grandes ligas de Europa, en estas circunstancias, los equipos grandes pierden puntos. El público es parte importante y no sé con que nos vamos a encontrar. Dependemos de nuestra actitud en el campo. Lo veremos en los partidos".

Chile, el rival

"Chile tiene un potencial muy importante. Ha tenido muchas dificultades. El potencial de un equipo disminuye cuando faltan jugadores de mucha referencia. Como nos pasa a nosotros con Cavani, le está pasando a todos los equipos. Veremos qué ocurre cuando se vayan jugando las fechas, pero hay países que están mucho más complicados que nosotros en cuanto a la pandemia".

El posible equipo

"Mañana voy a hablar con los futbolistas sobre lo que vamos a hacer en estos pocos entrenamientos; de los problemas que tenemos, que nos vamos a encontrar con una realidad a la que no estamos acostumbrados, como jugar sin público, además de posibles desencuentros o errores. Pero vamos a intentar ganar como en cualquier otro partido de Eliminatorias. Queremos ir al Mundial. Y el miércoles, ya con todos los jugadores, hablaremos de la parte futbolística, de lo que queremos hacer en el campo graficando aún más lo que hablamos el día antes. Siempre teniendo en cuenta la situación de los jugadores que llegan muy sobre la hora después de un largo viaje. Y entonces definiremos una formación".

¿Uruguay tiene ventaja por su largo proceso?

"Siempre consideramos aumentar el número de futbolistas para ponernos a salvo de contagios o lesiones; de cosas que ya hemos vivido de manera cruel, como cuando se nos lesionaban cinco o seis jugadores de la misma zona del campo. Y habremos ganado o perdido, pero salimos adelante. A esas experiencias vamos a apelar, pero no sé si tenemos ventaja sobre otros. Estas son circunstancias muy especiales y últimamente se han achicado los tiempos en los que los seleccionadores tenemos a los futbolistas. Y nos hemos adaptado. Todos estamos en las mismas condiciones y vamos a ir a buscar la victoria".

Cómo vio a Luis Suárez

"En el primer partido superó lo que se podía esperar de él. Tuvo un buen relacionamiento con sus compañeros, pero la llegada de un futbolista a un equipo siempre necesita un tiempo. Hay mesetas y desniveles que se van haciendo con el tiempo. Luis es un jugador de mucha madurez, es valiente al tomar decisiones. Y lo fue esta vez. De Simeone puedo decir que es un gran entrenador y que tiene mucho que ver con la historia del Atlético en los últimos años. Su equipo siempre está en la conversación".

La no citación de Edinson Cavani

"No ha trabajado con un equipo durante este tiempo y eso nos hizo pensar en el riesgo que podía tener que un jugador din actividad pudiera venir a la selección y jugar como él lo siente, porque no conoce otra. Además, estaba definiendo su situación profesional con un club. ¿Qué hubiera pasado si hubiera estado citado acá? Estaría con la cabeza en varios lados y eso no es bueno para ningún jugador. Lo hablamos con Edi y lo entendió. Era una cosa circunstancial". Y agregó: "Apenas volvamos de Ecuador me voy a poner a hacer la lista y posiblemente, si todo corre positivamente, tendremos a Cavani con más garantías de que no le va a pasar nada".

Los jóvenes y sus momentos

"Es una satisfacción por lo que están viviendo ellos. Se debe a su talento. Que un jugador de 22 años como (Federico) Valverde juegue en el Real Madrid no es cosa de todos los días. Se lo escuché a Vicente del Bosque. Son jugadores que tienen mucho que aportar a la selección".