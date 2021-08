Conmebol suspendió todos los torneos juveniles masculinos y femeninos de 2021

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso, confirmó la suspensión de los torneos juveniles a nivel de Conmebol para lo que resta del año 2021, incluyendo los que aún están "en curso" como es el caso del campeonato femenino Sub 20, donde el plantel celeste se halla entre las mejores cuatro selecciones de América.

"Lamentablemente quedaron suspendidos todos los torneos juveniles este año. A nosotros es algo que nos afecta en cuanto a la organización y en el desarrollo de los seleccionados, pero hay que reconocer que era prácticamente una quimera participar ahora en un torneo en condiciones normales", expresó.

"También se suspende Sub 17 femenino, Sub 15, 17 y Sub 20 masculino, por lo cual no vamos a tener competiciones este año por distintas razones vinculadas a la organización del torneo, que sin logística, chárter y hotelería apropiada es imposible desarrollar. En Uruguay hoy tenemos una realidad privilegiada a la de otros países", explicó Alonso en el programa Vamos que Vamos de Radio Uruguay.

Para mantener los cuidados que requiere la pandemia, los presupuestos para cubrirlos serían muy elevados y no se dispone de ello para resguardar a todas las categorías. La gran disyuntiva es qué pasará con los cuerpos técnicos y funcionarios de todas las categorías hasta que se retorne a la actividad, además del efecto que podría tener este parate en el nivel de las futuras selecciones.