Suspendieron el partido entre Villa Española y Sud América

Debido a que el estadio Obdulio Varela no estaba en condiciones de recibir un partido de fútbol, debido al estado en el que se encuentra por las intensas lluvias caídas, la Mesa Ejecutiva de la Segunda División comunicó la suspensión del encuentro entre Villa Española y Sud América. Este partido pasa para el martes a la hora 15.30 con los mismos detalles.

El comunicado oficial de la Mesa Ejecutiva estableció: "atento a que para la jornada de hoy se tenía prevista la fijación de dos partidos por el complemento de la Primera Fecha del Campeonato Uruguayo de la Segunda División Profesional;

Considerando:



1- Que desde el inicio de la mañana, la Mesa Ejecutiva estuvo en contacto con los clubes involucrados, y recibió registros fotográficos y de video de los campos de juego en los que se fijaron los respectivos partidos.

2- Que de las conversaciones y los registros citados surgió que:

a) el Parque Palermo está en condiciones para la disputa del partido Central Español vs. Rentistas

b) el Estadio Obdulio Varela se encuentra anegado y no está apto para la disputa del partido Villa Española vs. Sud América.

La Mesa Ejecutiva de la Segunda División Profesional resuelve:



1- Mantener la fijación del partido Central Español vs. Rentistas conforme a los detalles oportunamente especificados.



2- Suspender el partido Villa Española vs. Sud América, fijándose el mismo conforme al siguiente detalle:



Martes 07/05/2019



Villa Española vs. Sud América, Est. O. Varela, 15:30 horas.