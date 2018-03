Los suspendidos irían esta semana y se partiría la fecha 11

Finalmente la historia podría cambiar. Los duelos que se suspendieron por las lluvias no se jugarían en abril, sino que se disputarían esta semana entre miércoles y jueves. De todas maneras, en estos días iba a haber fútbol pero por la octava fecha, aunque esa quedaría para el fin de semana.



El presidente de la Mesa Ejecutiva, Jorge Casales, manejó en Radio 1010 que este lunes no habrá Consejo de Liga y que eso sería un indicio para que los partidos suspendidos se disputen esta semana y así no se tendría que buscar una fecha más adelante.



Eso sí, esto traería otros inconvenientes acompañados de la competencia internacional de los equipos uruguayos. Por ejemplo, que la fecha 11 se tendría que jugar partida y posiblemente se jueguen una serie de partidos el 4 de abril y otra serie de encuentros el 11 del mismo mes.



A esto se llegó ya que Nacional y Peñarol tienen competencia por Copa Libertadores el 3 y 4, respectivamente, mientras que Danubio y Boston River juegan por Copa Sudamericana el 10 de abril.



Si se concreta que los duelos suspendidos se terminan jugando entre semana lo más seguro es que Peñarol juegue el miércoles y Nacional el jueves ya que el fin de semana siguiente, los aurinegros enfrentan el sábado a Atenas y los tricolores harán lo propio con River Plate.



Si esto termina se termina oficializando (la Mesa Ejecutiva se reúne 18.30) las fechas quedarían de la siguiente manera:



21-22 de marzo: Se complementaría la fecha 7



24-25 de marzo: Fecha 8



28-29 de marzo: Fecha 9



31 de marzo-1 de abril: Fecha 10



4 de abril: parte de la fecha 11



7-8 de abril: Fecha 12



11 de abril: parte de la fecha 11



14-15 de abril: Fecha 13



21-22 de abril: Fecha 14



28-29 de abril: Fecha 15