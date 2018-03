Surge acuerdo entre los violetas y São Paulo por Gonzalo Carneiro

Tras lo que fue el frustrado pase a Gremio, el nombre de Gonzalo Carneiro no se volvió a escuchar. Durante los primeros meses del año, el atacante de Defensor Sporting estuvo realizando una recuperación particular para mejorarse de la pubalgia que lo venía afectando desde el segundo semestre del 2017 y, con permiso de los violetas, no se sumó a los entrenamientos con el plantel principal.



Lo cierto es que en las últimas horas, y después de varias semanas de negociaciones, se concretó un acuerdo entre el jugador, Defensor Sporting y São Paulo, por el cual el delantero firma un contrato por tres años, sumándose ahora al plantel y dejándole un dinero a los violetas. Vale recordar que Carneiro vence su contrato con Defensor en junio, por lo que ya estaba en condiciones de poder firmar un pre-contrato con otro club, según la reglamentación de FIFA.



Al cierre de esta edición, el representante Pablo Bentancur aguardaba recibir la documentación del São Paulo para firmar el contrato y confirmar finalmente la transferencia.



Desde el punto de vista médico el jugador ya está recuperado -ya se le han realizado estudios para comprobarlo-, pero aún así habrá una última revisación por parte del equipo paulista.



Hay que destacar, además, que las negociaciones entre el equipo en el que es ídolo Diego Lugano, Bentancur y Defensor Sporting empezaron antes de la llegada de Diego Aguirre como técnico del club. El dinero que recibirían los violetas fue uno de los aspectos que más se negoció.



El pase a Gremio se cayó porque el conjunto gaúcho cambió las condiciones y a lo último pretendía un préstamo y no una compra. Chapecoense también se interesó en él.



“Estamos al tanto de las negociaciones y estamos de acuerdo. Todos los días hablamos con el representante de Carneiro y ahora aguardamos la confirmación. En Defensor Sporting no hablamos de cifras”, afirmó a Ovación el presidente violeta Daniel Jablonka.