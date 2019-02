La supremacía de la Celeste sobre Brasil es de ocho años

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una muestra del presente de ambos países en sus selecciones juveniles: Brasil, que desde 2011 no gana un Sudamericano Sub 20 (siendo el más ganador con 11 títulos), no derrota a Uruguay desde ese mismo año. Las diferentes generaciones de celestes han dejado invicta a la selección en seis partidos, con el último de ayer.



La última victoria norteña fue por goleada 6-0 en una generación con grandes nombres: hicieron los goles Lucas Moura (tres), Neymar (dos) y Danilo, en un equipo que se destacan también Alex Sandro, Casemiro y Oscar. Ese mismo Brasil fue el último que ganó un Mundial de la Sub 20.

La serie invicta comenzó en 2013: con goles de Diego Laxalt, Diego Rolan y Nicolás López Uruguay ganó 3-2. En 2015, Gastón Pereiro y Mauro Arambarri pusieron los tantos para el 2-0 celeste en la primera fase del Sudamericano; en la segunda fue empate sin goles. Lo mismo ocurrió en el Mundial, un 0-0 en octavos de final llevó a penales (clasificó Brasil). El último triunfo había sido el 2-1 de 2017 con los festejos de Rodrigo Amaral y Matías Viña. La Celeste, con una nueva generación, mantiene el invicto ante Brasil.



Cabe destacar, además, que si Brasil no clasifica al Mundial no habrá posibilidad de otro duelo entre ambas Sub 20 por lo que el invicto de Uruguay se alargararía hasta el Sudamericano 2021.

A dos celestes se les abrió el arco.



Emiliano Gómez y Pablo García se anotaron ayer entre los goleadores uruguayos en el Sudamericano. Nicolás Schiappacasse tiene tres y Agustín Dávila dos, mientras que con uno está también Nicolás Acevedo.

Nadie anotó más goles en un juego.

Fue el partido número 27 del Sudamericano. Se habían anotado hasta ayer 42 goles y, luego de un primer tiempo sin ninguno, en solo 45’ se marcó más del 10%. Fue el partido con más tantos de lo que va del torneo.