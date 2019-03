Dos supermercados compiten por ser patrocinador de la Celeste

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay competencia para ver cuál será el supermercado que patrocinará a la selección uruguaya por los próximos cuatro años (hasta después del Mundial de Catar 2022), lo cual es una muy buena noticia para la AUF.

Pedro Bordaberry, presidente de la Comisión Normalizadora de la AUF, había informado al Congreso de clubes que había finalizado el contrato con la cadena que había patrocinado a la selección (Tienda Inglesa) y que se estaba negociando con otra (Ta-Ta), que mejoraba los números.

Bordaberry había informado que el anterior proveedor pagaba US$ 150.000 por año y US$ 40.000 en productos para el Complejo Celeste y que con este otro actor que se estaba negociando (Ta-Ta) se estaba negociando un pago de US$ 240.000 por año, que en el futuro llegaría a US$ 300.000 y tendría un upgrade en el nivel de sponsor del 3 al 2, lo que significa mayor presencia del logo.

Sin embargo, Tienda Inglesa contraatacó. Fuentes cercanas a la empresa confirmaron a Ovación que, horas antes de que viajara a Miami (donde se encuentra en estos momentos), Bordaberry recibió en propias manos una nueva oferta de la cadena supermercadista para renovar el contrato.

Hay competencia para patrocinar a la Celeste y eso es bueno, porque redundará en un mayor ingreso de dinero. Si será Ta-Ta o Tienda Inglesa se resolverá cuando el presidente de la Comisión Normalizadora retorne de Estados Unidos.