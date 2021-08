El supercurrículum del Cebolla Rodríguez: con el de Plaza llegó a 27 títulos en su carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con el Torneo Apertura 2021 conquistado por Plaza Colonia, anoche ante Wanderers en el Viera, Cristian Rodríguez consiguió el título número 27 de su carrera deportiva y agrandó su ya extenso palmarés.

A este logro se suman: 10 títulos con Peñarol (tres Uruguayos, tres Clausura, un Apertura, un clasificatorio, una Liguilla y una Supercopa Uruguaya), uno con PSG (Copa de Francia), 10 con Porto (tres Ligas, tres Copas de Portugal, tres Supercopas de Portugal), cuatro con Atlético Madrid (una Supercopa de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España) y uno con la selección uruguaya (Copa América).

El Cebolla debutó en Peñarol en 2002, se afianzó en 2003 y se quedó hasta 2005 cuando tras un conflicto entre su entonces representante, Francisco Casal, y el presidente de Peñarol, José Pedro Damiani, se fue libre. Arribó a PSG y permaneció hasta 2007. Luego pasó al fútbol de Portugal para jugar en el Benfica. Tras una temporada, cambió de grande y pasó al Porto donde estuvo de 2008 a 2012. Atlético Madrid adquirió su ficha ese año y estuvo en el colchonero hasta 2015. En busca de más minutos fue al Parma, pero los problemas insititucionales que vivía el club precipitaron su salida. Volvió a Sudamérica ese mismo año, pasó sin pena ni gloria por Gremio de Porto Alegre y luego aterrizó en Independiente de Avellaneda. Estuvo casi dos años, con buenas presentaciones, pero donde no pudo tener continuidad producto de las lesiones. Retornó a Peñarol e 2017 y encontró su mejor versión. Fue bicampeón uruguayo, pero en 2019 volvieron nuevamente las lesiones. Finalizó contrato con la temporada 2020 y el club no se lo renovó. Este año llegó a Plaza y ya sumó un título.



En estas 14 fechas que le alcanzaron a Plaza para ser campeón, el Cebolla estuvo en 12. Fue titular seis veces e ingresó en las seis restantes. Completó un total de 534 minutos y marcó dos goles.



"Estoy feliz por el triunfo, el equipo, este campeonato. Siempre es complicado en un equipo chico lograr un objetivo como este. Se logró de buena manera. Por ahí sin figuras en el equipo. Todos respondieron muy bien, fueron todos fundamentales. Los que no jugaban de titulares fueron fundamentales. Eso se rescata en un plantel largo", indicó a AUF TV al terminó del partido.

🎥 “El largo del plantel fue la clave para lograr este campeonato”



🗣 Cristian Rodríguez (@PlazaColonia) dialogó con @AUFoficial y destacó una de las fortalezas de su equipo.



🤝 @Mutual_Uru#Apertura2021 pic.twitter.com/yIgpmZP1vw — Campeonato Uruguayo (@CampeonatoAUF) August 16, 2021

El lacacino señaló que en la previa al partido había "presión y ansiedad". "Teníamos que terminarlo hoy", aseguró.



De todos modos, reconoció que no imaginaba salir campeón con Plaza Colonia cuando llegó al club unos meses atrás. "Es más complicado salir campeón cuando no estás en un equipo grande, pero se dio. Encontramos un buen plantel, un buen cuerpo técnico".



El volante de 35 años fue que la clave del equipo campeón fue "el plantel largo" porque los jugadores que no venían jugando cuando lo hicieron "cumplieron de buena manera".