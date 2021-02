Sunderland tiene nuevo dueño de 23 años; Sartori y sus socios tendrán participación minoritaria

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kyril Louis-Dreyfus, hijo de un expropietario del Marsella, se convirtió, con apenas 23 años, en el presidente más joven del fútbol inglés al completar la compra del Sunderland, que milita actualmente en la tercera categoría.

El hijo de Robert Louis-Dreyfus había iniciado el proceso de adquisición en diciembre y tras el visto bueno de la English Football League (EFL) la transacción fue finalizada.

De esta manera, la anterior dirigencia se mantiene dentro del club, pero con una participación minoritaria. La referencia es para el grupo formado por el uruguayo Juan Sartori y sus socios, Stewart Donald y Charlie Methven.

“Cuando iniciamos negociaciones con Ellis Short hace tres años, Sunderland tenía una deuda de casi 200 millones de libras esterlinas, estaba perdiendo 35 millones de libras esterlinas al año y casi había sido relegado a la tercera división. Nuestro plan era trabajar duro para revertir las finanzas del club, ponerlo en una base estable y volver a ascender a la segunda. Me enorgullece decir que hemos logrado lo que nos propusimos en términos de las finanzas: el club está libre de deudas. Sin embargo, no es ningún secreto que, a pesar de las transferencias más altas y los salarios de juego más elevados en la historia de League One (tercera división), el progreso en el campo no ha seguido su ejemplo. Eso ha sido una amarga decepción para nosotros como propietarios, y solo podemos disculparnos por no habernos cumplido en este sentido", expresó Stewart Donald, quien fue presidente hasta la actualidad.

Donald, quien fue hasta hace pocos días el accionista mayoritario del club, no ha conseguido reconducir el rumbo del club tras el descenso a la tercera división (League One) en 2018, apenas un año después del descenso de la Premier League (1ª) al Championship (2ª) en 2017.

El Sunderland, campeón de la Copa de Inglaterra en 1973, abandonaba en 2017 la élite del fútbol inglés tras diez años en ella.

Actualmente, el Sunderland ocupa el séptimo puesto de la tercera categoría, a apenas un punto del último puesto de repechaje por el ascenso. Su objetivo es subir a la segunda división al término de la actual temporada.