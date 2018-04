Sumar: esa es la cuestión

El objetivo para esta noche es ese: sumar. Peñarol enfrentará a Libertad, líder del Grupo C con puntaje perfecto, con el objetivo de llevarse algo de Asunción para intentar encaminar la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores de América. Teniendo en cuenta que al aurinegro aún le restan disputar dos partidos en el Campeón del Siglo, será vital si hoy puede rascar aunque sea un punto... Y principalmente porque entre medio de estos dos enfrentamientos ante el “Gumarelo” estará el choque ante Nacional que puede decidir el Torneo Apertura.



“No hay que apurarse. Ahora solo hay que pensar en el partido de la Copa y después en el clásico. Se vienen encuentros lindos, disfrutables y hay que ir afrontando con intensidad cada rival que se pone enfrente”, señaló Maximiliano Rodríguez, que justamente se quedó en Montevideo recuperándose para llegar en óptimas condiciones al choque con el tricolor.



Guzmán Pereira, titular esta noche, analizó: “Es un rival muy duro, seguramente el más difícil que tenemos en el grupo. Por algo ganó todos los partidos. De todos modos creo que si seguimos con esta postura podemos traernos un buen resultado de visitante. Vamos a dar pelea”.



Nadie quiere desenfocarse de este encuentro aunque se hace inevitable. No solo porque así lo marque el calendario, sino porque los propios hinchas ya se lo hicieron saber el sábado contra Fénix. “La Copa Libertadores es mi obsesión” y “el domingo cueste lo que cueste, el domingo tenemos que ganar”, bajó desde las tribunas en reiteradas ocasiones. Dos mensajes distintos, pero con un mismo significado: ¡ganar!



“Termina el partido de Copa y ahí sí nos pondremos a pensar en Nacional. La historia nos demanda ganar el clásico, pero primero tenemos el partido con Libertad y si lo ganamos nos dejará con grandes chances de pasar la fase”, recalcó Leonardo Ramos. El DT, además, dijo que Libertad “es un equipo muy distinto a Tucumán, porque prioriza el juego aéreo”.

Peñarol: con la meta de sumar esta noche en Paraguay, y con el clásico a la vuelta de la esquina.



La mala racha en el exterior



Por Copa Libertadores, Peñarol hace cinco años que no consigue un triunfo en el exterior. El último fue el 13 de febrero de 2013 por 2-1 ante Deportes Iquique. Fabián Estoyanoff, actual integrante de plantel, y Juan Manuel Olivera, marcaron los goles. De ahí en más, pasaron 12 partidos donde el aurinegro no pudo conseguir la victoria. En La Copa 2013 cosechó dos derrotas: 3-1 contra Vélez Sarsfield y 2-0 ante Emelec. En 2014, empató 1-1 con Deportivo Anzoátegui, cayó 1-0 con Arsenal de Sarandí y terminó goleado 4-1 por Santos Laguna. En 2015 no participó del certamen. Volvió en 2016 y registró una derrota 2-0 contra Atlético Nacional y dos empates: 1-1 con Sporting Cristal y 0-0 con Huracán. En 2017 fueron todas derrotas: 6-2 contra Jorge Wilstermann, 3-2 con Palmeiras y 2-1 con Atlético Tucumán. Este año jugó en La Paz con The Strongest y perdió 1-0. Vale destacar que en 2014, pero por Copa Sudamericana, sí pudo sumar de a tres fuera de casa. En esa certamen se trajo dos importantes triunfos: superó 4-0 a Wilstermann en Cochabamba y 1-0 a Deportivo Cali en Colombia.