Sufriendo hasta la última jugada, Danubio derrotó a Progreso

Sufriendo hasta el último minuto y con un jugador menos, Danubio derrotó 3 a 2 a Progreso en el estadio María Mincheff de Lazaroff.

Los goles franjeados fueron anotados por Federico Rodríguez, Carlos Grossmüller y Thomás Chacón. En tanto, para los gauchos anotaron Pabl oSiles en contra (aunque el árbitro Leodan González se lo dio a Facundo Moreira) y Julián Lalinde.

Primer tiempo.

En los primeros minutos, un remate de Anthony Sosa desde afuera del área reventó el travesaño de Federico Cristóforo.



Hasta el minuto 15, los equipos se dedicaron a medirse y no lograban vulnerar las defensas rivales. Progreso con pelotas largas para iniciar contragolpes, Danubio intentando ingresar al área gaucha mediante pases filtrados de Carlos Grossmüller, encontrándose con una defensa bien parada.



A los 17 minuto llegó la primera jugada de gol de Progreso, encabezada por Alexander Rosso mediante una contra. Matías Riquero entró al área pero la defensa franjeada logró despejar el remate antes de que pueda generar peligro para Cristóforo.



En el minuto 22, Dennis Olivera apareció por la derecha para meter un centro cerrado para Federico Rodriguez, que fue despejado por el arquero Nicola Pérez



El tanto mdel equipo local llegó en el minuto 36: el jugador de la selección uruguaya sub 20 Thomás Chacón metió un centro por la izquierda, la pelota llegó hacia Olivera que la pasó de cabeza al medio dejando a Rodríguez de frente al arco, quien logró sacarse de encima la marca de un zaguero gaucho y definió bajo al medio del arco.



No fue hasta los 45 minutos que Progreso pudo reaccionar. Fue con una pelota larga de Facundo Moreira para Gustavo Alles, quien la bajó de pecho para el "Japo" Rodríguez, que llegaba de frente. Sin embargo, su remate salió desviado.



Un minuto después, una jugada de Chacón, entreveró a la defensa de Progreso, que por error dejaba a Rodríguez yéndose solo hacia el arco. Nicola Pérez salió y salvo justo lo que pudo convertirse en el segundo de Danubio.



Segundo tiempo.

A los 49 minutos, el sub 20 Emiliano Ancheta se esforzó por la derecha hasta el fondo, entró al área y metió un pase atrás para Grossmuller, que remató al arco aunque el tiro rebotó en Sosa.



Danubio siguio encabezando los ataques hasta que en el minuto 54, Riquero cometió un falta sobre Grossmüller en el área y González sancionó penal. Fue el 20 danubiano quien se encargó de anotar el 2 a 0 con un tiro bajo por la izquierda.



Sobre el minuto 60, un nuevo desborde por derecha de Ancheta terminó en un pase al medio que Grossmüller dejó pasar para que llegara Chacón por detrás, rematando desde el borde del área. Nicola Pérez estaba bien unbicado y contuvo el remate.



Luego, llegó una seguidilla de errores del fondo franjeado. A los 66 minutos, Leandro Sosa fue amonestado por una falta. De ese tiro libre llegó la aparición de Facundo Moreira y el consiguiente gol en contra de Pablo Siles que arrimaba a Progreso. Un minuto después, otra falta de Sosa se convirtió en la segunda amarilla y expulsión para el capitán danubiano.



Desde ese momento, el equipo de La Teja empezó a concretar más llegadas al área de Danubio



Sin embargo, en el minuto 81 de juego el "Japo" Rodríguez cometió un error en la salida. Chacón, que lo venía persiguiendo, le quitó la pelota y avanzó unos metros en soledad para luego rematar al arco y vencer a Pérez. El partido parecía estar liquidado.



Sin embargo, Progreso continuó yendo al ataque. A los 85 minutos, Julián Lalinde que llevaba 10 minutos en cancha, recibió un pelota y de primera efectuó efectuó un remate al borde del área, venciendo a Cristóforo y decretando el 2-3.



Los de La Teja siguieron empujando y estuvieron a punto de igualar el partido en la última jugada. Un entrevero en el área danubiana, que incluyó la salida del golero de su zona de confort, terminó en un remate que fue despejado por Ancheta en la línea. Era el minuto 95.



Con esta victoria, Danubio llegó a 13 puntos en el Apertura y se ubica cuarto, a cuatro puntos del líder Fénix. Progreso, en tanto, bajó a la sexta posición con 11.