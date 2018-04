Un sueño en una camiseta

Hace varios años que Nacional y Umbro tenían la idea de abrir la cancha y generar que el hincha se involucrara con el diseño de la camiseta. “Este año se dieron las condiciones y pudimos concretar ese anhelo”, explicó Aldo Villar, encargado del departamento de marketing de los tricolores.



Así fue que llegaron alrededor de 600 diseños de los fanáticos de Nacional y quedaron preseleccionados cinco. Entre ellos el de Ignacio Barquet, quien ganó con el 42% de los votos de los socios.



De 28 años, diseñador gráfico y trabajador independiente, “Nacho” le contó su historia a Ovación. Miembro de una familia tricolor, es socio desde que nació gracias a su padre.



El lunes Barquet se enteró que su diseño había sido el ganador. Lo llamaron desde Umbro y le dijeron que todos los postulantes se tenían que presentar en la tarde en la sede de la marca de ropa. Así fue que asistió, pero con la sorpresa de que estaba él solo, lo hicieron pasar a una sala donde le dieron un sobre con los resultados y ahí confirmó lo que muy internamente pensaba pero que no quería creer: un diseño suyo había sido el ganador. Todo esto fue grabado en una cámara oculta, que se divulgará en los próximos días.



“Es un sueño cumplido que tenía de toda la vida. Es haber llegado a un objetivo que era difícil que se cumpliera”, contó, meditando cada una de las palabras, quien tiene como ídolo a Álvaro “Chino” Recoba.



¿Por qué presentó ese diseño? “Es una interpretación del uniforme de Artigas. Por eso tiene el puño y los cuellos así y el color azul oscuro. También los botones, que simulan algo plateado, dorado, como de la chaqueta. Además está la bandera de Artigas, que estamos viendo bien dónde va a ir. Hay detalles que los estamos evaluando. Claramente es un homenaje a José Artigas, pero más allá de eso, a lo que representó en el origen de Nacional, que cuando se creó fue una especie de rebeldía nacional frente a los cuadros ingleses y se transformó en el primer equipo criollo”, explicó.



Barquet quería que fuera un diseño elegante, que estuviera vinculado a Artigas, pero no a la bandera porque los modelos en los que estuvo no le habían gustado. Si bien sabía del concurso, hasta último momento no se lo puso a hacer. Fue la última tarde que lo hizo y lo entregó faltando apenas tres minutos.



En cuanto al short, no estaba planteado en la propuesta original, pero ahora lo están empezando a crear junto a los integrantes de Umbro. Y están viendo varias posibilidades.



A Barquet la combinación que más le gusta es la tradicional camiseta blanca con short y medias azules. Además, le tiene mucho cariño a la casaca que Nacional utilizó en 1998, por lo que significó a nivel deportivo y porque fue la primera original que tuvo, ya que se la regaló su abuelo.



Días después que entregó su diseño y quedó preseleccionado, “Nacho” explicó en un hilo de Twitter su historia y los motivos que lo llevaron a crear esa camiseta. También mostró los dibujos que hacía cuando era niño, algunos representando la camiseta del momento y otros creaciones suyas. Las repercusiones fueron enormes. “Ángel Cal, que es mi amigo, es un loco que la rompe en redes sociales. Hablé con él y me dijo que subiera mis dibujos a Twitter. Fue él el que tuvo la idea de subirlo de esa forma. Creo que incidió para que ganara el hecho de contar mi historia, pero antes de hacerla pública venía bien posicionado en los votos de la gente”.



En dos o tres meses quedará pronta la camiseta y se espera que Nacional la pueda estrenar en agosto. Será, a partir de ese momento, la segunda indumentaria alternativa.



Elegancia. Uno de los aspectos en los que hizo hincapié. Foto: Nacional.