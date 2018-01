El sueño bohemio no duró

El sueño de Wanderers de seguir adelante en la Libertadores se acabó temprano. Anoche cayó 2-0 con Olimpia en el Defensores y fue el final de su camino copero en 2018.



En realidad, Olimpia -que ya sabe de ganar la Libertadores- era favorito para pasar, pero el buen partido que jugó el equipo de Eduardo Espinel en la ida en el Franzini hizo ilusionar a los hinchas.



Los bohemios necesitaban convertir para pasar, pues aun empatando los goles de visitante lo favorecerían, pero el partido se le hizo muy cuesta arriba ya desde la primera jugada.



“Vamos a jugar contra la gente y la historia”, había dicho Espinel antes de viajar. Y tuvo razón. El estadio Defensores del Chaco estaba repleto y Olimpia, fiel a su historia, salió a buscar la clasificación desde el primer minuto, esta vez con Roque Santa Cruz de titular.



El primer tiempo fue una sinfonía de ataques del equipo paraguayo, que anoche no sólo llegó por el centro, como acostumbra, sino que también fue efectivo por afuera, sobre todo por el sector derecho donde Otálvaro se entendió a las mil maravillas con Mauricio Cuero, quien no había sido titular en Montevideo.



El juvenil Richard Sánchez, que había ingresado el lunes en el Franzini fue clave en el juego, mientras que Camacho, Mendieta y Roque Santa Cruz llegaban constantemente al arco defendido, nuevamente en buena forma, por Martín Rodríguez.



Wanderers, que esta vez tuvo a Ignacio González como titular, no lograba hacerse de la pelota y se retrasaba en el campo. En el primer tiempo apenas tuvo un tiro con el que sorprendió Colombino y un par de pelotas quietas. El complemento comenzó con un cabezazo de Santa Cruz que se fue apenas afuera. A esa altura, la pregunta era cuánto tiempo más iba a aguantar Wanderers. No fue mucho: Néstor Camacho abrió el marcador a los 55’ tras una gran jugada colectiva.



Con ese resultado clasificaba Olimpia, pero si el bohemio empataba se quedaba con el pasaje a la segunda fase. Por eso Espinel mandó a la cancha a Rodrigo de Olivera y Santiago Bellini. Los bohemios estuvieron más cerca del arco de Aguilar que en el primer tiempo, pero al igual que en Montevideo, no lograron anotar. Oscar Giménez, que había entrado, liquidó el partido y a Wanderers.



A Olimpia lo espera Junior en la Copa, mientras los bohemios ya piensan en el Apertura, que arranca en una semana.