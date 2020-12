Ya suenan los candidatos para sustituir a Zidane en Real Madrid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El pesimismo se ha apoderado de los hinchas del Real Madrid.Y no es para menos desde que existe este formato de la Champions, 1992-93, el Madrid siempre ha superado la primera fase de grupos. Pero tras la dolorosa caída por 2 a 0 en su visita a Shakhtar Donetsk de Ucrania, complicó sus chances de clasificar.

La fecha del próximo miércoles está marcado con rojo en el calendario de los merengues. Ese día Borussia los visita en Valdebebas. Si Real Madrid vence se clasificará, independientemente de lo que hagan Shakhtar e Inter, que se enfrentan a la misma hora. Si llega a empatar, dependerá de la suerte de los ucranianos.

Pero, en caso de que los blancos pierdan contra el Borussia en Madrid e Inter gane su partido frente a Shakhtar, quedarán últimos y eliminados de todo. Algo que nunca ocurrió. Sería histórico.

El club quiere dar una imagen de tranquilidad, aunque en los despachos ya se trabaja a toda máquina. Florentino Pérez asegura que su confianza en Zidane no ha mermado, por más que desde el club no se entiendan algunas decisiones del técnico, en especial su política de rotaciones. Por ejemplo, dejar a Casemiro afuera del once ante el Shakhtar con la excusa de reservarlo para la última jornada.

Ven a Zidane muy decidido a perseverar en su labor y no presentar en ningún caso la renuncia. Y valoran tal decisión como una demostración de optimismo. Pero por si las moscas (una derrota ante Borussia) ya hay algunos nombres sonando para sustituirlo. El casting de entrenadores ya ha comenzado.Los nombres son los de siempre, con Pochettino a la cabeza y Raúl que siempre está en las gateras.

,Los referentes del equipo, los pesos pesados encabezado por Sergio Ramos, están con el entrenador francés. Los Sergio Ramos, Benzema, Modric y Marcelo. No podía ser de otra manera dado que seguir con ellos es una de las criticas a Zidane. Antes del entrenamiento de hoy jueves, la plantel tuvo una charla sen la que Sergio Ramos hizo un llamamiento al compromiso de todos.