Sudamérica pidió los 48 para Qatar 2022 

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, solicitó formalmente al titular de la FIFA, Gianni Infantino, que adelante para la Copa del Mundo de 2022 la ampliación de los cupos de 32 a 48 selecciones para el máximo torneo futbolístico.



El pedido fue realizado durante el 68º Congreso Ordinario del ente rector del fútbol sudamericano que se llevó a cabo en Buenos Aires y que contó con la presencia de Infantino y de representantes de las 10 asociaciones sudamericanas, además de la federación de Qatar, donde se disputará el Mundial de 2022.



Precisamente para esa competencia es que Conmebol solicita que ya se implemente el nuevo formato de 48 selecciones y de 16 series de tres equipos, lo que genera una tradición más temprana y que además favorece a las selecciones sudamericanas, que aumentarán sus plazas de cuatro y media a seis y media.



La FIFA tiene previsto que esta medida entre en rigor para 2026, cuya sede aún se desconoce, pero que se disputan entre Estados Unidos-Canadá-México y Marruecos.



Esta implementación podría ayudar a selecciones como Chile o Paraguay, que no lograron la clasificación, o a otras como Venezuela o Bolivia, que no son habituales en la Copa del Mundo y que verían aumentada su chance.



De los lugares que tendrá Sudamerica en el Mundial cuando la cantidad de selecciones aumente, serán seis fijos y otro mediante repechaje.



De todas maneras, el desempate no será el mismo que en los últimos años, donde la quinta selección jugaba partidos de ida y vuelta, sino que se disputará un “Mundialito” donde una selección por confederación podrá jugar por los dos lugares en disputa.



La máxima autoridad del fútbol sudamericano realizó el pedido a través de una carta que se le entregó al presidente de la FIFA.



“Infantino nos abrió las puertas para proponer algo en nombre de la Conmebol. Por eso, le hacemos entrega de la solicitud para que el Mundial 2022 se juegue con 48 equipos”, dijo Domínguez.