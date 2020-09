Sud América le sacó jugó al final: la naranja no fue mecánica, pero sí efectiva

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sud América obtuvo tres unidades de enorme importancia al vencer en la hora a Central Español 1 a 0 y sigue prendido en la zona alta de la tabla de posiciones.

Durante los primeros 45 minutos el Buzón tuvo una mayor posesión del balón, buscando siempre llegar por el carril izquierdo donde el juvenil Mateo Camarda marcaba la diferencia con su despliegue y velocidad, imparable para el fondo palermitano.

Tuvimos que esperar 20 minutos para que llegaran las dos primeras jugadas de peligro de Sud América a través de Ignacio Panzariello y posteriormente de Brian Ferreira, que encontraron bien ubicado al guardameta Santiago Morandi.

Pablo Olivera se convertía en la manija de los naranjitas, pero el poco peso ofensivo del conjunto de Omar Pérez iba trastocando todo lo bueno que generaba la usina buzona de la mitad de la cancha.

Hubo que esperar 40 minutos para que llegara la primera aproximación de Central Español sobre el arco rival, con un cabezazo de Emanuel Beltrán que anticipó a su marca a la salida de un tiro de esquina.

Sin embargo, en el segundo tiempo los palermitanos se quisieron reconciliar con el planteo de la primera mitad y con el ingreso de Santiago Bellini mostraron una cara ofensiva que no se había observado hasta ese momento.

Sobre la media hora el partido mostró su mejor cara, con una transición de defensa a ataque que no pagaba peaje en la mitad de la cancha y Central Español encontró la muralla de Juan Ignacio González en el arco, quien contuvo un cabezazo de Bellini y posteriormente otro de Facundo Pérez.

Cuando el partido se moría y todo hacía pensar que el empate sería el resultado final, apareció una gran jugada de Joaquín Pereyra, quien habilitó a Joaquín Perdomo y éste definió ante la salida de Santiago Morandi para darle a Sud América una nueva victoria que lo posiciona de gran forma para encarar el final de la primera rueda.

RESULTADOS DE LA FECHA 7:

- Sud América 1-0 Central Español

- Racing 1-1 Albion

​- Rampla Juniors 1-0 Atenas

- Villa Teresa 0-1 Villa Española

- Cerrito 3-1 Tacuarembó

- Juventud 1-1 Rocha

PRÓXIMA FECHA:

Viernes 18:



- Albion vs. Cerrito

- Villa Española vs. Juventud

- Atenas vs. Villa Teresa

- Rocha vs. Racing

- Tacuarembó vs. Sud América



Sábado 19:



- Central Español vs. Rampla Juniors.