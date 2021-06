Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sud América no jugará más en el Estadio Juan Antonio Lavalleja de Minas. La IASA abandonará el campo de juego por las malas condiciones de su cancha. Por esta razón ya se encuentra en busca de precios y de una nueva cancha que esté medianamente mejor que la anterior. No se descarta Montevideo.

La cancha y el estadio no están muy bien de por sí, pero cuando llueve sus carencias se triplican. Este sábado el "buzón" enfrento a Cerrito, y empató sin goles, luego de dos días de lluvia y se hizo muy difícil jugar. Claudio Biaggio y Nelson Marcenaro criticaron el campo ni bien terminó el encuentro.

El "Pampa" manifestó: "Es muy complicado cuando la cancha no te acompaña, no se puede jugar acá". Y el entrenador de Cerrito acompañó las declaraciones comentando que fue "una vergüenza" el estado del terreno de juego y que, si bien trataron de poner en práctica su idea de juego, con el campo así "no se podía hacer nada".