Sud América se ilusiona: venció a Bella Vista con un Icart brillante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Sud América volvió a la victoria, derrotando a Bella Vista 2 a 1 en un agradable encuentro disputado en el Parque Capurro.



Los “buzones” se vieron sorprendidos por la figura táctica empleada por Erardo Cóccaro, con cinco hombres en el fondo y no dejando espacios para que los futbolistas sudamericanos llegaran con peligro sobre el arco de Sebastián Medina.



La mitad del campo de juego se transformaba en una guerra constante buscando la posesión del balón, pero las ideas no fluían en ninguno de los dos bandos.



El buen trabajo del argentino Nicolás Fernández con subidas por su carril, hacía que los “papales” tuvieran algunos minutos de desahogo ante un constante asedio del equipo de Gustavo Bueno.

En esa primera mitad sólo se destacó una habilitación de Martín Icart a Bruno Giménez y el disparo de éste de afuera del área que propició una buena intervención de Sebastián Medina.



Esa conjunción entre los dos talentos naranjitas presagiaban que en el segundo tiempo podía cambiar el trámite del partido y así fue, porque en la primera acción del complemento una acción entreverada en el área terminó con autogol de Fernández.



Bella Vista, como un boxeador al borde del knock out, tambaleaba en el campo de juego y sólo se mantenía en pie como consecuencia de buenas intervenciones de Sebastián Medina y un tiro en el palo de Bruno Giménez que mantenían el tanteador con mínima distancia.

El segundo gol no podía tardar y como una semana atrás, la especialidad de la casa parece ser el tiro libre.



Esta vez fue Martín Icart el encargado de la pelota quieta y con un tiro al ángulo superior derecho, marcó el 2 a 0 y empezó a bajar el telón del encuentro.



Todo parecía liquidado porque Bella Vista no llegaba con ideas en ofensiva; Facundo Vignone no era abastecido por sus volantes, Agustín Gallego no mostraba su fútbol y Sud América estaba más cerca del tercero que el “papal” del descuento.

Sin embargo, luego de un centro al área y una serie de rebotes, sobre la misma línea de gol Juan Sandín anotó el descuento y los últimos veinte minutos serían los mejores del cotejo.



Cóccaro envió al campo de juego a Itan Salvarrey, Rodrigo Gómez y Juan Pedro Pereyra y con ellos metidos en el área y varios centros frontales llegando a la misma, tuvieron a maltraer al fondo “buzón”, el cual se mostró firme hasta el final del partido.

Sud América ganó, mantiene su invicto y sigue mostrando fecha a fecha por qué es uno de los candidatos a conseguir el ascenso.



Bella Vista continúa último y sin unidades, sin embargo este sábado mostró -especialmente luego del descuento- una rebeldía para poder cambiar esta dura realidad que atraviesa.

Los líderes.

Los bichos colorados se mantienen en la punta del torneo. Este fin de semana vencieron 2-1 como locales a Tacuarembó y nuevamente Héctor “Romario” Acuña fue clave al anotar el gol del triunfo.



Por su parte, el domingo en el derby fernandino Deportivo Maldonado venció 1-0 a Atenas con gol de Federico Castellanos y de esa manera se mantuvo también en el primer lugar, en su caso incluso con un mejor saldo de goles que Rentistas.